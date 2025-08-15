River empató en la ida ante Libertad: qué resultado necesita para pasar y cuándo se juega la vuelta por Copa Libertadores

El Millonario no se pudo llevar un triunfo en su visita a Paraguay, por lo que buscará un triunfo como local.

River empató con Libertad en la ida de los octavos de final de Copa Libertadores 2025. Foto: REUTERS

River Plate no pudo sacar una victoria de su visita a Paraguay, en el partido de ida ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El 0 a 0 final hace que la serie se defina en Buenos Aires, donde estará obligado a ganar para evitar los penales.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo tuvieron una actuación opaca, que no permitió que saquen diferencias con respecto al conjunto paraguayo. A pesar de superar su grupo con comodidad, no pudo llevarse el resultado esperado del primer encuentro con Libertad.

Copa Libertadores: qué resultado necesita River para pasar a cuartos ante Libertad

De esta manera, el Monumental será testigo de la definición del cruce de octavos de final. River no tendrá que remontar, aunque con el empate no le alcanzará para pasar directamente de fase, donde lo podría esperar Universitario o Palmeiras.

Tras el 0 a 0 de la ida, un empate en la vuelta llevaría a la serie entre River y Libertad a la definición por penales. Mientras una derrota por cualquier resultado significará la eliminación del Millonario, una victoria será suficiente para meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.

Un dato importante es que el “gol de visitante” ya no está vigente en los torneos de CONMEBOL. Por esto mismo, no habrá que hacer cuentas ante anotaciones que pueda hacer Libertad en el encuentro de la vuelta.

Cuándo se juega la vuelta entre River y Libertad

El partido definitivo se jugará el próximo jueves 21 de agosto, desde las 21:30. River recibirá en el Monumental a Libertad, en busca de cumplir el objetivo de seguir en carrera en el prestigioso torneo.

Marcelo Gallardo habló tras el empate de River ante Libertad

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró que le preocupó “el primer tiempo” en el empate de este jueves ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores, pero reconoció que en la segunda parte “el equipo mejoró muchísimo”.

Marcelo Gallardo, River Plate. Foto: REUTERS

En la conferencia de prensa posterior a la igualdad sin goles en el estadio Tigo La Huerta de Asunción, Paraguay, el “Muñeco” comparó el desempeño de sus dirigidos en las dos etapas del encuentro y observó una mejoría en el complemento.

“En la primera parte no encontramos las conexiones y eso nos desdibujó. En el segundo tiempo mejoramos muchísimo. Empezamos a conectar pases hacia adelante. Es lo que me deja tranquilo y lo que me estimula”, comenzó. Y añadió: “Necesitamos generar. La postura del equipo fue diferente desde el juego y desde la mentalidad en la segunda mitad”.