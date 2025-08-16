La escoba de Miguel Ángel Russo: cómo es la situación de los jugadores de Boca que no son tenidos en cuenta

Dos futbolistas del “Xeneize” siguen marginados del plantel y se espera que abandonen el club a fin de año.

Miguel Ángel Russo en Boca Foto: @BocaJrsOficial

Durante el mercado de pases, Miguel Ángel Russo llevó a cabo una reestructuración en el plantel de Boca, en donde tres futbolistas ya no serán tenidos en cuenta. Uno de ellos fue Marcos Rojo, quien rescindió su contrato y pasó a Racing, pero hay otros dos que quedarán “colgados” hasta fin de año.

Se trata de Marcelo Saracchi y Cristian Lema, quienes, al igual que Rojo habían sido desplazados al vestuario alternativo. Si bien ambos seguirán ligados a la institución, entrenarán de forma diferenciada.

Marcos Rojo fue presentado en Racing Foto: X @RacingClub

La decisión de mantener a ambos futbolistas hasta diciembre se debe a que el mercado de pases en el fútbol local cerró y ninguno de ellos llegó con una oferta que satisfaga a la dirigencia “xenezie”.

La situación de Cristian Lema y Marcelo Saracchi en Boca

Lema intentó negociar su salida tras ser borrado. El ex Belgrano presentó una propuesta para rescindir su contrato, pero la dirigencia la rechazó. Si bien Boca respondió con una contraoferta, tampoco prosperó.

Desde entonces, el defensor central se entrena por su cuenta, separado del plantel. Esta situación continuará hasta diciembre, cuando se marchará en condición de libre.

Cristian Lema. Foto: X @BocaJrsOficial

Por su parte, Saracchi tiene contrato hasta diciembre de 2027. Desde Boca consideran que el uruguayo todavía tiene valor de mercado y esperan encontrar una venta o un préstamo con opción de compra en el próximo mercado.

En esta ventana, el lateral izquierdo estuvo cerca de pasar a Independiente, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

