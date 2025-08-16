Miguel Ángel Russo sorprende: el inesperado cambio que tendrá Boca para visitar a Independiente Rivadavia

El DT xeneize busca cortar una racha negativa de 12 partidos sin ganar con Boca y tomó una llamativa decisión con sus jugadores.

Miguel Ángel Russo tomó una fuerte decisión con el plantel de Boca. Foto: NA

Boca viaja a Mendoza para visitar este domingo a Independiente Rivadavia a partir de las 20:30 por la quinta fecha del Torneo Clausura. El Xeneize busca escapar de una de sus peores crisis de su historia, donde acumula una racha negativa que le impide ganar desde hace 12 partidos.

En ese contexto, su DT -Miguel Ángel Russo- busca variantes a fin de poderle encontrar una salida a esta crisis que ya se llevó puesto a parte del Consejo de Fútbol, ya que Juan Román Riquelme decidió disolverlo.

Miguel Ángel Russo tomó una decisión clave con el plantel de Boca. Foto: @BocaJrsOficial

¿Cuál fue la fuerte determinación que tomó Russo para volver al triunfo en Boca?

Según el periodista de ESPN, Emiliano Raddi, el DT xeneize convocó a los 31 futbolistas del plantel.

Si bien no fue oficializado, Russo decidió que viajen a Mendoza todos los jugadores que tiene Boca, incluso los que están lesionados.

Entretanto, el probable 11 de Boca para visitar a Independiente Rivadavia podría ser el siguiente: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Hay que recordar que la última victoria de Boca fue el pasado 19 de abril ante Estudiantes de LP por el Torneo Apertura 2025.

Boca no gana y acumula una de sus peores rachas de su historia. Foto: X BocaJrsOficial

Tras ese encuentro no volvió a ganar, lo que generó la salida de Fernando Gago, la llegada de Mariano Herrón como interino y finalmente el arribo de Miguel Ángel Russo al banco de suplentes de Boca.

Los 12 partidos sin ganar que acumula Boca