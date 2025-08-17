“Las gestiones las hicimos todas”: un exjugador de Boca reveló que el club fue a buscar a Zlatan Ibrahimović y Antonio Conte

Un histórico jugador del “Xeneize” contó que el club también dialogó en el pasado con Salomón Rondón (luego pasó a River) y Edinson Cavani, aunque no pudieron llegar a un acuerdo en ese momento.

Zlatan Ibrahimovic.

En el final de la presidencia de Daniel Angelici en Boca, la secretaría técnica comandada por Nicolás Burdisso concretó la llegada de Daniele De Rossi, aunque no fue el único nombre europeo que fue sondeado.

Aníbal Matellán, uno de los integrantes del equipo de trabajo comandado por Burdisso, reveló que además del mediocampista italiano, la dirigencia del “Xeneize” tentó a dos pesos pesados: Antonio Conte, para ser entrenador del club y al delantero sueco Zlatan Ibrahimović.

Zlatan Ibrahimovic. Foto: Instagram @iamzlatanibrahimovic

Qué tan cerca de Boca estuvieron Ibrahimović y Conte

“Las gestiones las hicimos todas”, confesó Matellán en diálogo con Vía Libre, haciendo referencia a las charlas en 2018 con Conte. Además, indicó que el DT italiano estuvo interesado en la propuesta, pero no se dio debido a que tenía contrato vigente con el Chelsea, equipo con el que ganó la FA Cup esa misma temporada.

Por otro lado, reveló que también se iniciaron conversaciones con Ibrahimović previo a su llegada a Los Angeles Galaxy.

Además, contó que también dialogaron con Salomón Rondón (luego pasó a River) y Edinson Cavani, aunque no pudieron llegar a un acuerdo.

Superclásico, Boca - River. Foto: Télam.

Alexis Mac Allister contó por qué se fue de Boca

El mediocampista ofensivo Alexis Mac Allister confesó el particular motivo por el cual no continuó en Boca Juniors.

“Pasé un año a préstamo a Boca, club del que soy hincha. Y estaba muy contento, disfrutando un montón. Pero a los seis meses cambió la dirigencia y ahí tuve mi primer gran golpe en el fútbol”, expresó.

El campeón del mundo en Qatar 2022 manifestó que vestir los colores del “Xeneize” era su sueño de pequeño. Por eso, le informó a la dirigencia su ilusión de continuar en la institución deportiva por seis meses más, un lapso de tiempo que no estaba estipulado en su vínculo profesional; por ende, Boca debía negociar para obtener el pase del futbolista.

Pero no todo salió como esperaba: “Para mí no fue nada fácil tener que irme de esa manera porque la persona que tomó la decisión fue Riquelme, que era mi ídolo”.