Miguel Ángel Russo reveló cuál es el próximo objetivo de Boca tras la ansiada victoria ante Independiente Rivadavia

El técnico del ‘Xeneize’ fue cauteloso con sus declaraciones y señaló que hay que seguir trabajando para mejorar y elevar los niveles de la institución. Además, resaltó que los futbolistas están felices por cortar la racha negativa sin victorias.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Boca Juniors cortó una mala racha de 12 partidos sin triunfos tras golear 3 a 0 a Independiente Rivadavia, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. A pesar de la alegría, el técnico Miguel Ángel Russo resaltó la importancia de seguir trabajando para consolidar el equipo.

“Hay que estar preparado para todo, tenemos que mejorar y elevar los niveles, ahora vendrá un partido difícil de local que hay que estar preparados, en el fútbol argentino cambia todo permanentemente”, declaró Russo, después de la victoria del ‘Xeneize’ en Mendoza.

Boca Juniors cortó una mala racha de 12 partidos sin triunfos. Foto: X @BocaJuniors.

En sintonía, indicó cuáles serán los próximos objetivos a futuro: “Boca tiene un plantel fuerte y grande, habrá que elegir cada partido a los mejores que están y a los que necesitamos. Esto es Boca, tenemos que tener responsabilidad, buscar siempre lo mejor y pelear todo“.

En cuanto al desarrollo del partido y posterior triunfo ante ‘La Lepra mendocina’, Russo destacó: “Fuimos inteligentes, suma para el plantel y me alegro porque están contentos, están felices, necesitaban algo así, hay que seguir trabajando y creciendo“.

Y agregó sobre su plantel: “El grupo está, hay que fortalecerlo. Siempre vinimos todos a todos los lugares porque eso eleva el nivel y la competencia. Vamos recuperando jugadores, vamos teniendo las formas y las maneras que necesita un club como Boca a este nivel“.

El 11 de Boca Juniors ante Independiente Rivadavia. Foto: X @BocaJuniors.

Por último, al ser indagado sobre si la victoria significó un gesto de respaldo por parte de los jugadores, respondió: “Nosotros estamos bien, venimos hablando mucho. Es normal, es natural, hablamos de todo lo bueno y todo lo malo, de qué hacer para crecer“.

“Yo marco líneas de trabajo para que ellos compitan a este nivel. Esto es Boca. Me tocaron distintas fases y busqué tener siempre equipos competitivos a este nivel”, sentenció Miguel Ángel Russo tras la goleada 3 a 0 ante Independiente Rivadavia.

Los detalles de Independiente Rivadavia 0-3 Boca Juniors