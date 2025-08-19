Messi podría disputar su último partido oficial en Argentina: cuándo será y cómo sigue el calendario de la Selección

La posibilidad de que el capitán dispute por última vez un partido por los puntos en Argentina no es un simple rumor. Los detalles.

Lionel Messi en la Selección Argentina. Foto: Reuters/Pablo Sanhueza

La próxima fecha FIFA no será otra más para Argentina y Lionel Messi. Este 4 de septiembre, en la decimoséptima de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección recibirá a Venezuela en el estadio Monumental en lo que puede ser el último partido oficial de Lionel Messi en el país.

La posibilidad de que el capitán dispute por última vez un partido por los puntos en Argentina no es un simple rumor, debido a que el calendario de Eliminatorias marca que, después de enfrentar a la “Vinotinto”, la “Albiceleste” no volverá a jugar de manera oficial en el país durante 2025.

El siguiente cruce como local en un certamen oficial está previsto recién para 2027, lo que alimenta la versión de que Messi se despedirá en Núñez de los encuentros competitivos con la Selección argentina en condición de local.

Aunque el jugador del Inter Miami no anunció públicamente su retiro, hay señales que apuntan a que el Mundial 2026 será el gran cierre de su etapa internacional. En este contexto, el duelo ante la Venezuela se presenta como la oportunidad para que el público argentino le brinde una última ovación oficial, antes de encarar los últimos compromisos rumbo a la Copa del Mundo y, eventualmente, partidos amistosos el próximo año.

Argentina recibirá el 4 de septiembre a Venezuela a las 20.30 (hora argentina) en el estadio Monumental y luego viajará a Ecuador para enfrentarse el 9 de septiembre a las 20 horas.

Lionel Messi y Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Foto: Reuters/Pablo Sanhueza

Cómo sigue el calendario Albiceleste

Tras esta fecha de septiembre, Argentina disputará una serie de amistosos. Según expresó TyC Sports, se espera que se confirme oficialmente que la Albiceleste se verá las caras con Venezuela en el Soldier Field de Chicago, entre el 8 y 14 de octubre de este año.

El encuentro en Estados Unidos tendrá lugar solo un mes después del encuentro próximo a desarrollarse entre ambos seleccionados en el marco de las Eliminatorias. El segundo duelo de la gira tendrá lugar en MetLife Stadium, recinto donde se disputará la final del Mundial 2026, y se espera en los próximos días que se cierre al adversario, al cual apuntan que sería un combinado de Centroamérica.

Más allá de esto, Argentina tiene en su agenda un desafío que aún no tiene fecha ni organización confirmada: la disputa de la Finalissima ante España, último ganador de la Eurocopa. Así como en 2022 el seleccionado venció a Italia en Wembley, meses antes de Qatar 2022, la idea es que esta final se reedite ante la Roja.