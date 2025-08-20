La tensa relación entre Julián Álvarez y Diego Simeone en el Atlético de Madrid: “No sabe manejar a una estrella”

El campeón del mundo, quien convirtió el único gol del ‘Colchonero’ en la derrota 2 a 1 ante Espanyol, fue reemplazado en los minutos finales y se retiró con claras muestras de fastidios tras la decisión del ‘Cholo’.

Julián Álvarez y Thiago Almada; Atlético de Madrid. Foto: EFE (Toni Albir)

El Atlético de Madrid comenzó la temporada 2025-26 de La Liga con una inesperada derrota 2 a 1 contra Espanyol, como visitante. Sin embargo, esa no habría sido la única mala noticia, según los medios españoles.

¿Cuál sería la otra? La tensa relación que mantienen Julián Álvarez y Diego ‘Cholo’ Simeone. Justamente, ‘El Araña’ había convertido un golazo de tiro libre y era una de las figuras del ‘Colchonero’ en el RCDE Stadium.

Julián Álvarez; Atlético de Madrid. Foto: EFE (Enric Fontcuberta)

A pesar de ello, el ‘Cholo’ decidió reemplazarlo sobre el final con el marcador 1-1 y el campeón del mundo se retiró de la cancha con claras muestras de fastidio. Para colmo, dos minutos más tarde llegó el 2-1 del Espanyol.

En este contexto, el periodista Matías Palacios se comunicó con el entorno de Álvarez tras la derrota y comentó: “Les dio pena verlo a Julián así. Simeone nunca le dio el lugar que realmente sienten que merece, el respeto que tiene que tener“.

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid. Foto: EFE.

Y sentenció: “A mí me transmiten que ya no se le puede echar la culpa a Simeone porque, al fin y al cabo, da la sensación de que no sabe manejar a una estrella del fútbol mundial. Hacen un mea culpa y dicen ‘quizás nos equivocamos nosotros en ir a jugar al equipo de Simeone‘“.

¿Diego Simeone en la cuerda floja?

La derrota en el inicio de La Liga volvió a poner en la cuerda floja al ‘Cholo’ Simeone, quien ya lleva 14 temporadas seguidas en el Atlético de Madrid y cuatro sin títulos.

El próximo partido del ‘Colchonero’ será el sábado 23 de agosto frente a Elche C.F., a partir de las 14:30 (hora argentina), en el Riyadh Air Metropolitano.