Escándalo en España: Julián Álvarez, ¿cansado de ser sustituido por el Cholo Simeone?

Si bien solamente transcurrió una fecha de LaLiga, el Atlético de Madrid ya atraviesa su primera crisis.

Julián Álvarez y un cortocircuito con Simeone. Foto: REUTERS

En la previa al segundo partido de LaLiga (será el próximo sábado contra el Elche en el estadio Riyadh Air Metropolitano), el Atlético de Madrid no vive sus mejores días. Es que su estrella, Julián Álvarez, y su director técnico, Diego Simeone, parecen no coincidir en sus sensaciones respecto a lo que el equipo necesita.

La tensión entre dos de los más queridos por los fanáticos del Atleti se desató tras la inesperada derrota 2 a 1 contra Espanyol, como visitante. En ese encuentro, ‘El Araña’ había convertido un golazo de tiro libre y era una de las figuras del ‘Colchonero’ hasta que el entrenador lo sustituyó.

Julián Álvarez, futbolista del Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

La cara de Julián Álvarez en el banco de suplentes de Cornellà hablaba por sí sola. Seguramente, lo que rondaba por su cabeza debía coincidir con la de muchos seguidores del Atlético de Madrid.

Apenas dos minutos después de que Diego Simeone decidiera sustituirlo, en el minuto 82 con el 1-1 en el marcador Pere Milla firmaba el definitivo 2-1.

El notorio descontento de Julián Álvarez. Foto: Captura.

Tal y como explicó El Chiringuito, el sentimiento del argentino es que "nunca se le ha dado el lugar que siente que merece“. Matías Palacios añadió que su entorno "está resignado y dolido porque el curso pasado marcó casi 30 goles, pero lo colocaban de extremo izquierdo a perseguir laterales o lo cambiaban al descanso“.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, una estrella no reconocida

El de Cachín llegó al Atlético de Madrid hace un año a cambio de 75 millones de euros más otros 20 en variables. Marcó 29 tantos en 57 partidos y fue el máximo goleador y la gran estrella de un conjunto que no logró alzar ningún título. Ahora, el argentino comienza a cansarse de no recibir el reconocimiento que considera justo.

Pese a tener contrato hasta el 30 de junio de 2030S, su nombre apareció en el mercado de fichajes a finales de mayo. Si llegaba una buena oferta, iba a ser valorada y presentada al club, pero finalmente optó por continuar en el Atlético, aunque la ilusión apenas le duró un partido.