Estudiantes empató con Cerro Porteño y, gracias al triunfo en la ida, se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores

Igualaron 0 a 0 en Uno. El equipo de Eduardo Domínguez espera por el ganador de la serie entre Flamengo e Inter de Porto Alegre.

Copa Libertadores, Estudiantes vs. Cerro Porteño. Foto: EFE

Estudiantes se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de empatar 0 a 0 en La Plata ante Cerro Porteño, ya que había ganado 1 a 0 en el partido de ida disputado en Paraguay.

Con este resultado, el equipo platense se enfrentará al ganador de la serie entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre.

Copa Libertadores, Estudiantes vs. Cerro Porteño. Foto: EFE

La crónica del partido

El encuentro fue parejo en el primer tiempo, con un poco más de dominio de Estudiantes, con el mediocampo bastante poblado, pero con algunos intentos por las bandas de Cerro Porteño con Federico Carrizo y Juan Manuel Iturbe.

En los siguientes minutos de la primera etapa, Estudiantes sí pudo conseguir el dominio y trabajó en campo rival durante gran parte del primer tiempo, con mucha presencia de Mikel Amondarain pero sin poder pesar dentro del área.

No obstante, Cerro Porteño se animó a molestar y ser peligroso dentro del área de Estudiantes, con varios centros que cruzaron el área y generaron más de lo que se esperaba pero el arco del cuadro local se mantuvo firme en cero.

Alexis Castro tuvo el gol que pudo haberle asegurado el pase a Estudiantes pero el arquero Alexis Martín Arias cubrió bien el tiro cruzado del mediocampista y dejó en cero su valla.

Copa Libertadores, Estudiantes vs. Cerro Porteño. Foto: EFE

Sobre el final, ambos equipos buscaban el gol pero el pitazo final árbitro llevó tranquilidad a media ciudad de La Plata y le dio el pase a la siguiente instancia al León, que de Copa Libertadores sabe bastante.