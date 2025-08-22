Atento River: Barcelona sigue a una de sus joyas de inferiores y podría marcharse en este mercado

El delantero de 18 años tiene contrato vigente hasta 2028, pero su cláusula de salida de 30 millones de euros enciende las alarmas en Núñez.

El "Millo" puede perder a una de sus joyas Foto: NA / River

El mercado europeo aún sigue abierto y River podría sufrir una nueva baja inesperada, ya que en las últimas horas trascendió que el Barcelona sigue de cerca al juvenil Ian Subiabre.

El delantero de 18 años tiene contrato vigente hasta 2028, pero su cláusula de salida de 30 millones de euros enciende las alarmas en Núñez, especialmente porque su representante, Claudio Caniggia, ya mantuvo contactos en Europa.

Subiabre, categoría 2007, viene sumando minutos bajo la conducción del entrenador Marcelo Gallardo. Incluso ingresó en la revancha frente a Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Ian Subiabre Foto: NA / River

Según se reveló en las últimas horas, hubo una reunión entre Caniggia y Joan Laporta, presidente del Barcelona, lo que confirma el interés concreto del club catalán. El equipo español lo observa como una inversión a futuro y podría aprovechar que no fue incluido en la “oleada” de renovaciones con cláusulas de 100 millones, lo que lo deja menos blindado frente a una posible oferta formal.

Si bien en el pasado Chelsea también mostró interés por Subiabre, su llegada al equipo inglés no avanzó. Hoy el foco de su representante está puesto en Barcelona, que busca reforzar su proyecto de juveniles con figuras emergentes de Sudamérica.

Cuándo se juega River vs. Palmeiras por los cuartos de final

River y Palmeiras chocarán en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en busca de las semifinales del certamen continental.

El “Verdao”, uno de los máximos candidatos, logró una épica clasificación gracias a un tremendo triunfo 4-0 en la ida de visitante ante Universitario. Es el mejor equipo de la fase de grupos.

River Plate en Copa Libertadores. Foto: REUTERS

En tanto, el “Millonario” sufrió más de la cuenta para meterse entre los ocho mejores: igualó 1-1 en el Monumental tras el 0-0 de la ida, y lo ganó por penales.

La última vez que se enfrentaron fue por las semifinales de la Copa Libertadores 2021. En aquella oportunidad, el equipo brasileño goleó 3-0 a River en la Argentina, pero el equipo de Marcelo Gallardo ganó 2-0 en San Pablo y casi logra la épica remontada.