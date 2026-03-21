River vs Banfield, el último partido de Marcelo Gallardo. Foto: NA

River Plate inicia un nuevo desafío internacional en la Copa Sudamericana 2026, un certamen al que regresa después de más de una década y en el que parte como uno de los grandes candidatos del continente. El equipo de Eduardo “Chacho” Coudet quedó ubicado como cabeza de serie del Grupo H, una zona que combina viajes largos, estadios exigentes y rivales que obligarán al Millonario a mantener un rendimiento sólido desde la primera fecha.

El sorteo confirmó que River compartirá grupo con Blooming (Bolivia), Carabobo (Venezuela) y Red Bull Bragantino (Brasil), tres equipos de realidades muy distintas que exigirán al conjunto argentino tanto en lo futbolístico como en lo logístico.

Eduardo Coudet, entrenador de River Plate. Foto: X @RiverPlate

Los rivales del Millonario en el Grupo H

Blooming (Bolivia)

El primer obstáculo para River será la altura boliviana. Blooming viene de competir con buen rendimiento en el torneo local y consiguió su acceso a la Sudamericana tras superar una fase preliminar. Además, será el primer rival del Millonario en el grupo, lo que agrega un desafío inmediato por el factor geográfico.

Carabobo (Venezuela)

El conjunto venezolano llega al certamen tras quedar fuera en la Fase 3 de la Copa Libertadores ante Sporting Cristal. Será un rival con largos desplazamientos logísticos y estadios de clima intenso, algo que el cuerpo técnico de Coudet deberá contemplar.

Red Bull Bragantino (Brasil)

Posiblemente el adversario más fuerte del grupo. El equipo paulista terminó en la parte alta del Brasileirao 2025 y es conocido por su ritmo físico y juego intenso. Además, River tendrá que visitarlo en la tercera fecha, un duelo que se perfila como clave para definir el liderazgo de la zona.

Fixture completo de River en la fase de grupos de la Sudamericana 2026

A continuación, el calendario confirmado con fechas y horarios según múltiples fuentes periodísticas especializadas:

Fecha 1 — Jueves 9 de abril

Blooming vs. River — 21:30 Debut en la altura de Santa Cruz de la Sierra.

Fecha 2 — Miércoles 15 de abril

River vs. Carabobo — 21:30 Primer partido en el Estadio Monumental.

Fecha 3 — Jueves 30 de abril

Bragantino vs. River — 21:30 Visita clave en Brasil ante el rival más fuerte del grupo.

Fecha 4 — Jueves 7 de mayo

Carabobo vs. River — 22:30Viaje exigente a Venezuela; el horario varía entre 21:30 y 22:30 según medios.

Fecha 5 — Miércoles 20 de mayo

River vs. Bragantino — 21:30U n duelo que puede definir el primer puesto del grupo.

Fecha 6 — Miércoles 27 de mayo

River vs. Blooming — 21:30River cerrará como local, un factor clave para asegurar la clasificación directa.

River Plate. Foto: X @RiverPlate

¿Qué necesita River para avanzar?

Tal como establece el reglamento del torneo, solo el primero de cada grupo avanza directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar un repechaje frente a equipos provenientes de la Copa Libertadores. Esto convierte a cada fecha en una final, especialmente para un equipo como River que llega con la obligación de ser protagonista.

Un Millonario renovado y con ambición continental

El ciclo de Chacho Coudet llega con energías nuevas tras varios años de continuidad bajo Marcelo Gallardo. Con plantel competitivo y una agenda cargada, River buscará repetir la gesta de 2014 y sumar su segunda Copa Sudamericana. El equipo contará con dos compromisos clave en el Monumental para cerrar su fase de grupos, un escenario ideal para asegurar puntos fundamentales ante su gente.