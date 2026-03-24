Agustín Giay reemplazará a Gonzalo Montiel en la lista de la Selección Argentina. Foto: X @Argentina

El lateral derecho Agustín Giay, de 22 años, fue convocado a la Selección Argentina para reemplazar al lesionado Gonzalo Montiel en la lista para la próxima doble fecha de amistosos internacionales. La confirmación llegó a través de las cuentas oficiales del seleccionado en redes sociales, donde se informó: “El futbolista de Palmeiras Agustín Giay se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos”.

Agustín Giay, actual futbolista de Palmeiras, de Brasil. Foto: X @Argentina

El defensor oriundo de San Carlos Centro (Santa Fe), tendrá su primera oportunidad de integrarse al plantel mayor. Previamente, ya había representado a la “Albiceleste” en la Sub 15 y Sub 20.

El llamado representa un paso importante en la carrera del ex San Lorenzo, que debutó como profesional en 2022 y, tras destacarse en el fútbol argentino, fue transferido en 2024 al Palmeiras (Brasil), uno de los clubes más competitivos del continente en los últimos años.

Agustín Giay se formó y debutó profesionalmente en San Lorenzo de Almagro. Foto: X @SanLorenzo

Giay se sumará al grupo que afrontará los encuentros amistosos frente a Mauritania y Zambia, compromisos que también podrían servirle como vidriera para empezar a meterse en la consideración del técnico Lionel Scaloni.

La “Albiceleste” tendrá su primera práctica este martes 24 de marzo por la tarde, con el inicio de los trabajos de cara a la doble fecha internacional, en la previa del Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

La lista de convocados de la Selección Argentina

La lista de convocados de la Selección Argentina para la doble fecha de amistosos internacionales. Foto: X @Argentina

En el arco, los elegidos por Scaloni son: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. La defensa se completa con: Nahuel Molina, Agustín Giay, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

Para el mediocampo fueron convocados: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul y Exequiel Palacios.

En la delantera dirán presente: Lionel Messi, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José López y Julián Álvarez.

Días y horarios de los dos amistosos de la Selección Argentina

Argentina vs. Mauritania : viernes 27 de marzo, a partir de las 20:15 horas, en La Bombonera.

Argentina vs. Zambia: martes 31 de marzo, desde las 20:15 horas, en La Bombonera.

¿Cuánto salen las entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Mauritania?