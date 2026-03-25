Coudet Foto: Redes River

River Plate atraviesa días clave en su planificación: mientras una parte importante del plantel está ausente por convocatorias a selecciones o lesiones, Eduardo “Chacho” Coudet decidió aprovechar el parate por fecha FIFA para darle rodaje a seis jóvenes que vienen destacándose en la Reserva. La mini-pretemporada en Cardales se transformó así en una oportunidad única para que nuevas promesas del club se muestren ante el entrenador en un entorno de máxima exigencia.

El ciclo de Coudet comenzó de manera ideal con tres victorias consecutivas, pero el cuerpo técnico quiere profundizar ajustes tácticos y aumentar la cohesión interna del plantel. Con varios días de entrenamientos en doble turno y alejados de las distracciones habituales, el DT definió sumar a Juan Cruz Meza, Agustín Obregón, Valentín Lucero, Lucas Silva, Lautaro Pereyra y Maximiliano Soria, seis juveniles que llegan con distintos recorridos, pero con un objetivo común: convencer al entrenador de que pueden competir al máximo nivel.

Un contexto ideal para promover juveniles

La convocatoria de los seis chicos se explica por un escenario poco habitual: River afronta la ausencia de ocho futbolistas del plantel profesional afectados a selecciones nacionales, además de la lesión de Gonzalo Montiel, quien sufrió una molestia muscular que lo dejó afuera de la lista de Lionel Scaloni. Entre los convocados están Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Matías Viña, Kendry Páez, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño e Ian Subiabre.

Ante este panorama, Coudet apostó por los juveniles no como un ascenso definitivo, sino como una decisión estratégica para cubrir posiciones clave en los entrenamientos y, al mismo tiempo, evaluar de cerca a las nuevas generaciones que vienen empujando fuerte desde abajo.

Quién es quién: así juegan las 6 promesas que se sumaron a la pretemporada

Valentín Lucero – Lateral o volante izquierdo

Valentín Lucero Foto: Redes River

Con apenas 18 años, el pampeano ha sido una grata sorpresa en las divisiones juveniles. Zurdo, dinámico y con recorrido, Lucero llegó a River en 2019 y superó incluso un problema de salud que lo afectó durante su llegada a Buenos Aires. Hoy se ha consolidado como una pieza confiable en la banda.

Lucas Silva – Volante central

Lucas Silva Foto: Redes River

Nacido en 2007, el mediocampista de La Dulce es uno de los proyectos más interesantes en su puesto. Se destaca por la simpleza para jugar, la claridad en los pases y su capacidad para manejar los ritmos del equipo. Él mismo reconoce a Enzo Pérez como su gran referente.

Lautaro Pereyra – Volante ofensivo

Lautaro Pereyra Foto: Redes River

A sus 17 años, Pereyra ya firmó contrato profesional con una cláusula de 100 millones de pesos. De excelente técnica y gran aceleración, suma experiencia en selecciones juveniles Sub-15 y Sub-17. Debutó en la Reserva en 2025 y su evolución es constante.

Maximiliano Soria – Mediocampista creativo

Conocido como el “Colo”, nació en 2007 y se destaca por su visión de juego y precisión en espacios reducidos. Ya sumó minutos en la Reserva y ha compartido formaciones con varias de las figuras jóvenes más prometedoras del club.

Juan Cruz Meza – Volante, hermano de Maxi Meza

Tuvo su debut en Primera División en 2025 y acumula ocho partidos en la máxima categoría. Busca recuperar terreno y demostrar que puede competir de igual a igual en el plantel profesional.

Agustín Obregón – Mediocampista mixto

Otro de los juveniles que ya debutó en Primera, sumó minutos ante Vélez en 2025 y también integró selecciones juveniles argentinas. Su versatilidad y

Lo que se viene para River

Tras los trabajos en Cardales, el plantel continuará con entrenamientos en el River Camp con la mira puesta en dos compromisos importantes: Belgrano el 5 de abril por el torneo local y Blooming el 8 de abril en el debut por la Copa Sudamericana. Ambos partidos serán claves para medir la evolución del equipo y para que Coudet termine de definir qué juveniles seguirán integrándose a la dinámica del primer equipo.