Entrenamiento de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza. Foto: REUTERS

Lionel Scaloni ya tiene a todos sus soldados de la Selección Argentina en el Predio Lionel Messi de Ezeiza. En ese contexto, comenzaron a surgir nombres para el posible 11 titular de cara al partido amistoso de este viernes ante Mauritania en La Bombonera.

Pese a que el rival a priori no representaría un desafío futbolístico, Scaloni tendría pensado poner a sus mejores hombres desde el inicio, ya que estos serán los últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La Selección Argentina se prepara para el amistoso contra Mauritania.

En esa línea, en el arco estará Emiliano “Díbu” Martínez, mientras que la defensa estaría conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Valentín Barco, surgiendo aquí la primera incógnita.

En la mitad de la cancha, el DT oriundo de Pujato pondría una línea de cuatro jugadores, la cual estaría conformada por Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Paz.

Entrenamiento de la Selección Argentina. Video: REUTERS

Finalmente, en la delantera estará Lionel Messi, quien tendrá como compañía y referencia dentro del área a Julián Álvarez o Lautaro Martínez, que pelean por un lugar en el duelo a disputarse en la cancha de Boca.

De cara a una doble fecha de amistosos que tuvo que ser organizada de última hora ante la suspensión de la Finalissima, que hubiera enfrentado a la Selección con España el viernes 27 de marzo, el combinado nacional terminará midiéndose con dos rivales africanos sin historia en la Copa del Mundo: Mauritania y Zambia.

Entrenamiento de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza. Foto: REUTERS

La posible formación de la Selección Argentina ante Mauritania

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Valentín Barco; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

La Selección continuará con las prácticas, en turno vespertino, hasta el jueves 26 de marzo, para luego medirse con Mauritania el viernes 27, en el estadio Alberto J. Armando a las 20:15. Además, el amistoso siguiente ante Zambia tendrá lugar en el mismo recinto y horario, el martes 31.