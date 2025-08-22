Tras pasar por penales ante Libertad: cuándo juega River ante Palmeiras por los cuartos de la Copa Libertadores 2025

El Millonario consiguió el boleto tras derrotar al conjunto paraguayo por penales, por lo que ya conoce a su próximo rival.

River Plate en Copa Libertadores. Foto: REUTERS

River consiguió un triunfo valioso por la vía de los penales ante Libertad de Paraguay en Copa Libertadores. De esta manera, el Millonario se convirtió en uno de los ocho equipos que disputará los cuartos de final del torneo, donde le espera un desafío más que complejo: Palmeiras de Brasil.

Este duelo, con historia reciente, aparece como uno de los platos fuertes de los cuartos, que también tendrán la presencia de otros tres argentinos: Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata.

River Plate en Copa Libertadores. Foto: REUTERS

Palmeiras aparece como uno de los principales candidatos a quedarse con la Copa Libertadores 2025 y así lo demostró en octavos. Durante su duelo con Universitario de Perú dejó en claro su autoridad: victoria por 4 a 0 en el global. River, por su parte, mostró otra cara: tuvo que esperar a los penales tras un 1 a 1 global.

Cuándo se juega la serie de River y Palmeiras en Copa Libertadores

Cabe recordar que la Conmebol todavía no dio los detalles de la fecha y hora en la que se jugarán los dos partidos entre River y Palmeiras. De todos modos, hay algunas cuestiones que ya se conocen de la serie de cuartos de final.

Palmeiras eliminó a Universitario en octavos de final de Copa Libertadores. Foto: REUTERS

El calendario de la Copa Libertadores indica que el primer partido se disputará entre el martes 16 y jueves 18 de septiembre, mientras que la definición será entre el martes 23 y jueves 25 del mismo mes.

Además, ya están claras las localías: el Millonario comenzará siendo local, en el Monumental, mientras que el segundo partido se disputará en San Pablo. Los dos equipos avanzaron en su grupo como primeros, aunque el conjunto brasileño sumó más puntos, por lo que tiene prioridad.

Antecedente de River ante Palmeiras en Copa Libertadores

Un antecedente no tan lejano de ambos equipos en Copa Libertadores se dio en la edición 2020. Palmeiras derrotó a River en las semifinales, luego de ganar por 3 a 0 en la ida y caer 2 a 0 en la vuelta. Finalmente, se consagraron campeones tras derrotar por la mínima a Santos.

Palmeiras eliminó a River en las semifinales de la Copa Libertadores 2020. Foto: Reuters.

Calendario de la Copa Libertadores 2025