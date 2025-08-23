Russo pasa la escoba en Boca: los cuatro “borrados” que no fueron convocados para enfrentar a Banfield

El entrenador optó por acortar la lista de convocados y un nombre destaca por la importancia que supo tener.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca. Foto: NA

Boca afronta un desafío más que especial el próximo domingo. El Xeneize recibirá a Banfield, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. Un triunfo puede comenzar una buena racha, mientras que una caída significaría un retroceso con respecto a lo conseguido ante Independiente Rivadavia. En este marco, Miguel Ángel Russo tomó una fuerte decisión.

La publicación de la lista de convocados para el encuentro ante el Taladro destacó más por los ausentes que por los jugadores incluidos. El entrenador optó por apartar a cuatro futbolistas que verán el encuentro desde afuera.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cabe recordar que, para visitar a Independiente Rivadavia, la decisión del cuerpo técnico fue convocar a los 31 jugadores del plantel. Sin embargo, esta vez cambió y el número bajó a 24, con ausencias de renombre.

Los ausentes de la lista de convocados de Boca fueron Kevin Zenón, Lucas Blondel, Agustín Martegani e Ignacio Miramón. Si bien algunos habían perdido el terreno en las últimas semanas, la falta del ex Unión sorprendió por el rol determinante que alcanzó a tener en el equipo.

Kevin Zenón. Foto: NA

Cabe recordar que Zenón fue tentado por el Olympiacos de Grecia, para que pase a jugar en Europa. Sin embargo, Boca rechazó la oferta y el futbolista sumó pocos minutos desde aquel momento, por lo que se trata de una situación distinta del resto de jugadores que no concentran.

Tras la charla que mantuvo el centrocampista con la dirigencia, en donde expresó que le gustaría marcharse si le llega una oferta, Russo lo descartó para los partidos siguientes. De esta manera, se estima que su futuro está sellado y se marchará de la institución.

Lucas Blondel, por su parte, también perdió terreno desde que llegó Miguel Ángel Russo. Actualmente, se encuentra relegado detrás de Luis Advíncula y Juan Barinaga a pesar de haber pasado pruebas como jugar en la mitad de la cancha desde que llegó el entrenador al club.

Lucas Blondel perdió regularidad tras su grave lesión. Foto: NA.

Los casos de Miramón y Martegani no sorprenden, ya que estaban relegados en el plantel desde antes de que comience el ciclo de Russo. El ex Gimnasia no jugó ni un partido en 2025, mientras que el ex San Lorenzo jugó solamente dos veces y ninguna como titular.

Más allá de las cuestiones futbolísticas, hay otros dos ausentes en los convocados que tienen que ver con las lesiones. Ander Herrera y Tomás Belmonte no están a disposición ante Banfield debido a que todavía realizan sus recuperaciones.

El español atraviesa la etapa final de un desgarro, mientras que el ex Lanús padece una lesión muscular grado III en el isquiotibial hace algunas semanas.