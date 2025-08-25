Edinson Cavani dio detalles de la charla que tuvo con Juan Román Riquelme tras su vuelta al gol en Boca

Ante Banfield en La Bombonera, el delantero uruguayo metió su primer tanto en el Torneo Clausura y mantuvo un ida y vuelta sincero con el presidente del club.

Edinson Cavani, autor del segundo gol en la victoria de Boca. Foto: NA.

La victoria de Boca frente a Banfield trajo muchas buenas noticias en el club de La Ribera: mostró pasajes de buen fútbol, alcanzó la tercera posición en la tabla anual para clasificarse a la próxima edición de la Libertadores, y Edinson Cavani volvió al gol.

El más contento tras el partido de Boca Juniors parece ser Juan Román Riquelme, que llamó al delantero uruguayo después de la victoria para tener una conversación desde su palco en La Bombonera.

Edinson Cavani. Foto: X @BocaJrsOficial

En una entrevista con El Canal de Boca, el delantero uruguayo reveló que el mandamás del conjunto de la Ribera le expresó su alegría por el triunfo y por su gol.

“Recibí una llamada de Román. Contento también por el triunfo, por lo personal, por el gol. Y bueno porque se empiezan a ver cosas de que estamos con el tiempo logrando encontrar esa identidad que tiene que tener este equipo. Me transmitió su alegría y yo le transmití la mía también”, contó Cavani.

Edinson Cavani intenta torcer el rumbo de un difícil 2025

Edinson Cavani se reencontró con el gol en la victoria 2-0 de Boca sobre Banfield, en la fecha 6 del Clausura. El uruguayo convirtió su primer tanto en la competición, rompiendo así su sequía goleadora en campeonatos ligueros: no lo hacía desde abril.

Edinson Cavani volvió al gol en Boca. Foto: X @BocaJrsOficial

En lo que va del 2025, Cavani disputó 19 partidos con la camiseta de Boca y anotó cuatro goles: en la victoria 2 a 1 ante Huracán, en la goleada 4 a 0 contra Defensa y Justicia, en la derrota 2 a 1 ante Atlético Tucumán por Copa Argentina y este domingo contra Banfield.

Ahora, Boca se enfrentará a Aldosivi en la séptima fecha del Torneo Clausura y el uruguayo buscará volver a facturar. El encuentro se llevará a cabo el domingo 31 de agosto a las 14:30, en el Estadio José María Minella, ubicado en Mar del Plata.

