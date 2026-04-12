Así es la Ferrari de Fangio: el mítico auto que vuelve a rodar en Buenos Aires Foto: Wikipedia

Pocas máquinas despiertan tanta admiración como la Ferrari 166 C que supo manejar Juan Manuel Fangio en los primeros años de su proyección internacional. Este vehículo legendario, considerado una auténtica joya del automovilismo mundial, volverá a ser el gran protagonista de un evento único que combinará historia, patrimonio y autos clásicos en plena Ciudad de Buenos Aires.

La presencia de este modelo no solo revive una etapa clave de la carrera del quíntuple campeón de Fórmula 1, sino que permite observar de cerca cómo era la Ferrari con la que Fangio comenzó a escribir su leyenda fuera de la Argentina.

Se exhibirá la Ferrari 166 C de Juan Manuel Fangio Foto: UDAONDO Buenos Aires / La Nación

Cómo es la Ferrari 166 C de Juan Manuel Fangio

La Ferrari 166 C pertenece a la era fundacional de la marca italiana y es una de las primeras expresiones del ADN deportivo que luego convertiría a Ferrari en sinónimo de excelencia. Se trata de un auto de Fórmula Libre, liviano, potente y diseñado para circuitos urbanos y rurales, muy distintos a los estándares actuales.

Este modelo se caracteriza por:

Motor delantero de doce cilindros

Chasis tubular de competición

Diseño compacto y aerodinámico

Preparación artesanal, típica de la posguerra

Con esta Ferrari, Fangio disputó algunas de sus primeras competencias internacionales, cuando todavía no era el ícono global que más tarde dominaría la Fórmula 1. Hoy, el auto se conserva en estado original y representa una pieza clave del patrimonio automovilístico argentino y mundial.

Ferrari 166 C que supo manejar Juan Manuel Fangio Foto: Museo Fangio

Un evento que revive la época dorada del automovilismo

La Ferrari 166 C será exhibida en el marco de un rally de autos clásicos que busca recrear las históricas Temporadas Internacionales, competencias que marcaron una era en Argentina a mediados del siglo XX y colocaron al país en el centro del automovilismo mundial.

El evento reúne vehículos fabricados hasta mediados de la década del 70 y se enfoca en pruebas de regularidad y precisión, donde no prima la velocidad sino la exactitud, permitiendo una convivencia armónica con el entorno urbano y el público.

Cuándo y dónde se podrá ver la Ferrari de Fangio

El rally se realizará el domingo 12 de abril, en la Ciudad de Buenos Aires, con un recorrido que une lugares emblemáticos del automovilismo y del espacio público porteño.

Puntos destacados del circuito:

Costanera Sur : punto de partida y ordenamiento del parque automotor

Lagos de Palermo : corazón histórico de las antiguas Temporadas Internacionales

Parque de la Innovación: cierre del recorrido y símbolo de la ciudad moderna

La salida oficial y el acto final se llevarán a cabo en Udaondo Buenos Aires, en la intersección de las avenidas Udaondo y del Libertador, donde también se realizará la entrega de premios.

Quién maneja la Ferrari en esta reedición histórica

Uno de los momentos más emotivos del evento será ver la Ferrari 166 C en movimiento, conducida por Juan Manuel Fangio (sobrino), lo que refuerza el vínculo directo entre el vehículo y la dinastía del mayor ídolo del automovilismo argentino.

Además, el público podrá apreciar otras piezas icónicas, como la Maserati 250F original, otro modelo inseparable de la trayectoria deportiva de Fangio.

Una joya del automovilismo Foto: Wikipedia

Mucho más que una exhibición de autos

El rally contará con 70 vehículos clásicos sport, seleccionados por curaduría, que representan a marcas históricas como Ferrari, Porsche, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Jaguar y Lamborghini, además de autos de preguerra.

La competencia será fiscalizada por el Automóvil Club Argentino (ACA) y formará parte del Campeonato Argentino de Regularidad Sport Histórico, otorgando puntaje oficial a los participantes. La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, integrando deporte, cultura y patrimonio urbano.

Una oportunidad única para ver historia en movimiento

Ver de cerca cómo es la Ferrari que manejó Fangio no es solo mirar un auto antiguo: es presenciar un capítulo vivo del deporte argentino. Este evento ofrece una oportunidad irrepetible para conocer una máquina que ayudó a forjar la leyenda del mejor piloto de todos los tiempos, en un contexto abierto, urbano y cargado de historia.