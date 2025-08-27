El hincha de U de Chile que cayó al vacío en la batalla campal con Independiente rompió el silencio: “Me dan muchas ganas”

Gonzalo Alfaro peleó por su vida y ahora se recupera de manera óptima. Qué dijo acerca de su salud.

Gonzalo Alfaro, el hincha de Universidad de Chile que cayó desde una tribuna del estadio de Independiente. Foto: Redes sociales

La violencia entre las hinchadas de Universidad de Chile e Independiente generaron imágenes impactantes. La más fuerte fue la de un hombre que caía al vacío tras ser arrinconado por hinchas argentinos. Gonzalo Alfaro, tras sobrevivir de milagro, rompió el silencio sobre lo ocurrido.

El hincha de la U de Chile reconoció que su evolución va “super bien”, más allá de la gravedad de las lesiones que padeció.

Así había quedado Gonzalo Alfaro tras caer desde lo alto de una de las tribunas del estadio de Independiente. Video: X.

La familia del hombre difundió un mensaje de voz que envió para dar a conocer las novedades de su estado de salud. Cabe recordar que había sido operado por un traumatismo de cráneo, y peleó por su vida tras la batalla campal que se dio en el Libertadores de América.

“Hola gente, soy Gonzalo Alfaro por aquí, el hijo del Carolo. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente a todas las personas que se han dado el tiempo de preguntar cómo estoy. Ya estoy bien, estoy evolucionando super bien“, explica en primer lugar.

Y agrega sobre su futuro, con la voz quebrada: “Prontamente estaré en Chile para poder estar con mi gente, con mi familia, mis tres hijas, mi papá, mis tías mi hermano, mis primos y todos los que han estado conmigo apoyándome en este difícil momento, así que de todo corazón les mando este mensaje y muchas gracias repito, muchas gracias por todo el apoyo, por toda la compasión que han tenido conmigo”.

Por último, el fanático del conjunto azul despidió el mensaje con más palabras de agradecimiento y con una conmovedora reflexión. “Me dan muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes. Todos cariños, les mando un abrazo y un beso enorme, muchas gracias”, concluyó.

Violencia en el partido entre Independiente y U de Chile por Copa Sudamericana. Foto: EFE

El caso de Alfaro era el más preocupante en el marco de la violencia en el Independiente-Universidad de Chile. Tal como quedó registrado en videos, saltó una reja para lanzarse al vacío desde lo alto de una de las tribunas.

El daño le causó un traumatismo de cráneo severo, por lo que tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital Fiorito. El hombre de 33 años permaneció en terapia intensiva con respiración mecánica y analgésicos, en busca de aminorar las consecuencias.

Hasta el momento, no tiene fecha de regreso a Chile. Se estima que, en caso de conseguir resultados positivos en los estudios, podría regresar a su país natal para completar su rehabilitación.