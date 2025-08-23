Independiente publicó un duro video de repaso de la violencia en el partido contra la U de Chile: “Una pesadilla”

Mientras espera por resoluciones de Conmebol, el club argentino compartió un clip que está acompañado por un fuerte mensaje.

Violencia en el partido entre Independiente y U de Chile por Copa Sudamericana. Foto: EFE

Independiente vive horas de tensión tras los incidentes ocurridos durante el partido ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana. Mientras se esperan resoluciones de Conmebol, el club argentino publicó un clip para referirse a lo que pasó el miércoles por la noche, donde se produjo una fuerte batalla campal entre las hinchadas.

Las redes sociales del Rojo hicieron un repaso de lo que ocurrió, hechos que podrían derivar en fuertes sanciones para el club. Por esto mismo, tomaron postura y se mostraron en contra de la violencia en las canchas.

El video que publicó Independiente sobre los incidentes en el partido ante Universidad de Chile. Video: X Independiente.

“El 20 de agosto de 2025 quedará marcado como uno de los días más tristes y oscuros de la historia del fútbol argentino y continental. Lo que se vivió en el estadio de Independiente es algo que jamás pensamos que podríamos vivir. Una noche que debía ser de fútbol, terminó convertida en una pesadilla”, comienza el relato, que tiene imágenes del partido y los incidentes posteriores.

Y remarcan, en busca de mostrar la responsabilidad de la parcialidad chilena: “Los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó. Destruyeron las cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas”.

Incidentes entre hinchadas de Independiente y Universidad de Chile. Foto: EFE

“A pesar de que durante tres horas nuestros socios e hinchas sufrieron ataques con piedras y pirotecnia, responder con la misma moneda no puede ser una opción. Por eso nos estamos encargando de identificar a estos delincuentes que se esconden detrás de un escudo para expulsarlos como socios y solicitar que nunca más pisen una cancha de fútbol. Ya estamos colaborando con la justicia para lograrlo”, siguió el clip difundido por Independiente acerca de las posibles consecuencias.

El Rojo denunció que “los desmanes de un ataque cobarde y planificado nunca se frenaron. Independiente quedó solo como tantas otras veces donde hinchas del fútbol argentino quedaron solos en las canchas propias y ajenas”.

La primera consecuencia que se conoció es que Independiente no podrá jugar ante Platense este fin de semana. El partido por el Torneo Clausura estaba pactado para este domingo en el Libertadores de América, aunque finalmente se reprogramó por tener el estadio clausurado.

Violencia en Independiente-U de Chile. Foto: REUTERS

Según comunicó el club, “ante una medida cautelar emitida por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se ha dispuesto la clausura y suspensión preventiva del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini para disputar con público el encuentro del próximo domingo frente a Platense".

Y completaron: “Desde el Club Atlético Independiente aceptamos la solicitud de la Aprevide para postergar el partido ante el Club Atlético Platense, y que el partido pueda jugarse con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga. Los socios e hinchas de Independiente fueron víctimas de lo ocurrido en el partido ante la Universidad de Chile y nuestro compromiso es que puedan asistir a su cancha a alentar al equipo”.