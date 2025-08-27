Néstor Grindetti defendió a Independiente y apuntó contra la U de Chile tras la barbarie de Copa Sudamericana

El presidente del Rojo brindó una conferencia de prensa tras la presentación ante Conmebol. “Fue un plan premeditado”, afirmó.

Conferencia de prensa de Néstor Grindetti. Foto: NA

Néstor Grindetti brindó una conferencia de prensa para detallar el descargo que el Rojo presentó ante la Conmebol tras los incidentes del duelo entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana

El presidente del club de Avellaneda, en primer lugar, condenó enérgicamente los hechos de violencia registrados en el estadio, pero aclaró que Independiente no fue el generador ni el culpable de los disturbios.

“Independiente de ninguna manera fue responsable de la suspensión ni de la cancelación del encuentro. La cancelación del partido es exclusivamente por las agresiones de la hinchada visitante”, enfatizó Grindetti.

Además, el presidente agregó: “Remitimos un informe a la Conmebol demostrando que el club no fue responsable sino víctima de un grupo de delincuentes”.

El dirigente explicó que el choque había sido catalogado por las autoridades de seguridad como un partido de alto riesgo debido a antecedentes previos, motivo por el cual Independiente implementó todos los protocolos exigidos por Conmebol y reforzó el operativo policial y privado.

En este punto, Grindetti fue preciso al remarcar que la violencia no se inició dentro del campo de juego ni durante el partido, sino antes de que comenzara el mismo: “La violencia comenzó antes del inicio del partido y se terminó suspendiendo por el equipo visitante”.

Incidentes entre hinchadas de Independiente y Universidad de Chile. Foto: EFE

Según la versión oficial de Independiente, los hinchas de Universidad de Chile fueron quienes provocaron los disturbios al destruir las cámaras de seguridad del estadio y generar enfrentamientos desde el primer minuto de su llegada a Avellaneda: “Desde el comienzo buscaron distorsionar la realidad. Todos saben que la agresión comenzó con su parcialidad”.

Para reforzar esta acusación, la dirigencia difundió un video institucional que reconstruye lo ocurrido desde la mirada del “Rojo”, con imágenes que muestran cómo los hinchas chilenos agredieron a efectivos policiales y causaron destrozos en las instalaciones del estadio.

Sin embargo, el presidente de Independiente no eludió referirse a los hechos protagonizados por un grupo de hinchas locales que intentó ingresar al sector visitante.

Brutal violencia entre hinchas de Independiente y la U de Chile. Foto: EFE

Los calificó de “delincuentes” y adelantó que el club los expulsará como socios, además de colaborar con la justicia para que reciban las sanciones correspondientes y se les prohíba el ingreso a cualquier estadio: “Estas acciones violentas exceden a Independiente como institución. Vamos a trabajar para que los responsables no vuelvan a manchar el nombre del club”.

Al mismo tiempo, Grindetti destacó la actitud de la mayoría de los socios y simpatizantes que, en medio del caos, se comportaron con respeto y solidaridad, ayudando a otros hinchas a salir de las tribunas de manera ordenada: “Hubo una gran parte de nuestra gente que se comportó con dignidad y con valores. Eso también hay que reconocerlo”.

El organismo sudamericano recibió los descargos de ambas instituciones y ahora tendrá la difícil tarea de determinar si se le da por perdido a alguno de los equipos o si ambos quedan eliminados de la competencia.