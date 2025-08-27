Histórico papelón del Manchester United: fue eliminado de la Copa de La Liga por un equipo de la cuarta división

Los ‘Diablos Rojos’ de Ruben Amorim cayeron ante Grimsby Town en la segunda ronda de la Carabao Cup después de una extensa definición por penales. En los 90 minutos, había igualado agónicamente 2 a 2 gracias a un gol de Harry Maguire.

Manchester United fue eliminado de la Carabao Cup por Grimsby Town. Foto: Reuters (Chris Radburn)

El Manchester United sufrió este miércoles otro histórico papelón tras quedar eliminado en la segunda ronda de la Carabao Cup por Grimsby Town, un humilde equipo inglés de la cuarta división, que se impuso en la tanda de penales.

El modesto Grimsby Town sorprendió al United después de comenzar ganando 2 a 0 el partido gracias a los goles de Charles Vernam y Tyrell Warren -posterior error de André Onana- durante la primera etapa del encuentro.

Manchester United fue eliminado por penales de la Carabao Cup por Grimsby Town. Foto: Reuters (Chris Radburn)

Los ‘Diablos Rojos’ lograron igualar el partido gracias a los agónicos tantos de Bryan Mbeumo y Harry Maguire, a los 75 y 89 minutos de juego, llevando la clasificación a una extensa definición por penales.

Desde los doce pasos, el humilde equipo de la cuarta división de Inglaterra se impuso al gigante inglés tras vencerlo por 12 a 11. Mbeumo, fichaje estrella del United, estrelló su penal en el travesaño.

André Onana, arquero del Manchester United. Foto: Reuters (Lee Smith)

De esta manera, los ‘Diablos Rojos’ de Ruben Amorim fueron eliminados de la Copa de la Liga, sumando otro histórico papelón después de un mal comienzo en la Premier League con una derrota y un empate.

El próximo sábado 30 de agosto, el Manchester United recibirá a partir de las 11:00 (hora argentina) a Burnley, por la tercera fecha del fútbol inglés. En la cuarta, jugará el derbi ante Manchester City.

Alejandro Garnacho a un paso de Chelsea

En medio de este caótico presente, el argentino Alejandro Garnacho, quien no es considerado por Amorim, está a un paso de marcharse a Chelsea, según informó el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano.

“¡Entiendo que Alejandro Garnacho ha acordado todos los detalles de los términos personales con el Chelsea! Acuerdo cerrado por el lado del jugador, solo quiere al Chelsea como se revela aquí desde julio“, reveló Romano en X.