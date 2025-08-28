El Inter Miami de Messi va por otro título: tras la victoria ante Orlando, cuándo y contra quién juega la final de la Leagues Cup

De la mano del astro argentino, el conjunto de Florida intentará el bicampeonato tras el título del año pasado.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Inter Miami Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Con un doblete de Lionel Messi, Inter Miami derrotó a Orlando City por 3-1 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, por la semifinal de la Leagues Cup 2025.

De esta manera, el equipo de Florida se clasificó para la final del certamen en busca de defender el título logrado el año pasado, que había significado el primer trofeo para la franquicia en su historia.

La consagración de Inter Miami en la Leagues Cup, su primer título. Foto: X @InterMiamiCF

Contra quién juega Inter Miami la final de la Leagues Cup

Así las cosas, las “Garzas” ahora esperan en la final por Seattle Sounders, que dejó en el camino a Los Angeles Galaxy tras vencerlo por 2-0.

Cuándo se juega la final de la Leagues Cup 2025

Inter Miami jugará la final del certamen el próximo domingo 31 de agosto a las 20.55 (hora de Argentina) en condición de visitante.

El partido de Lionel Messi ante Orlando City

La visita había comenzado en ventaja a los 45 minutos de la primera parte, con el tanto del extremo croata Marco Pasalic, mientras que el astro argentino Lionel Messi remontó con un doblete, en 31 y 44 minutos del complemento, y el volante venezolano Telasco Segovia sentenció el triunfo a los 45 minutos.

Lionel Messi en Inter Miami Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La primera parte del encuentro tuvo como dominador a las “Garzas”, con varias llegadas que no tuvieron éxito en la estocada final. El primer tanto de la noche llegó con tiempo cumplido, cuando Pasalic se quedó con una pelota suelta en el borde del área y sacó un gran remate alto, que entró sobre el poste izquierdo de un Oscar Ustari que no pudo reaccionar a tiempo.

La igualdad del equipo de la Florida llegó a los 31 minutos, tras un agarrón dentro del área del defensor David Brekalo, quien se fue expulsado, sobre el volante argentino Tadeo Allende.

El penal fue ejecutado por el argentino Lionel Messi, quien cruzó su remate bajo con la pierna izquierda para el 1-1.

Con un gran cierre del partido, el Inter Miami remontó y se quedó con el pase a la final. A los 41 minutos, en una buena jugada colectiva de derecha a izquierda, Rodrigo De Paul abrió para el lateral Jordi Alba, que recibió dentro del área y disparó, con un tiro rasante que fue desviado por el poste derecho de Gallese.

El gol que sentenció la remontada llegó a los 44 minutos de la segunda parte, tras una característica pared entre Alba y Messi, para que el argentino entre al área por el costado izquierdo y saque un remate bajo y cruzado, para el 2-1.

Solo un minuto después, las “Garzas” sentenciaron el triunfo y el pase a la final. El volante Telasco Segovia se adentró en el área chica después de una pared con el delantero Luis Suárez y picó la pelota por encima del achique del arquero peruano Pedro Gallese, convirtiendo el tercer gol del conjunto local.