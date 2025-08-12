Tras la llegada de De Paul, Inter Miami continúa con la renovación: se va una promesa argentina y llega un ex Racing que sonó en Boca

El equipo de Messi sigue en búsqueda de refuerzos para pelear de lleno la MLS. Conocé todos los detalles en la nota.

Inter Miami no pudo con el Al Ahly de Egipto e igualó en el debut del Mundial de Clubes 2025. Foto: Reuters/Sam Navarro.

El Inter Miami continúa definiendo su plantel y, tras la llegada de Rodrigo De Paul, sumará a un argentino pero tambien perderá a otro.

Gonzalo Piovi, ex futbolista de Racing y quien fuera por pedido por Fernando Gago para sumarlo a Boca, está a detalles podría convertirse en el nuevo refuerzo de las Garzas para la segunda parte de la temporada.

Gonzalo Piovi; Racing-Lanús. Foto: NA.

El Cruz Azul sellaría la venta del central zurdo por una cifra cercana a los 7 millones de dólares y el vínculo profesional entre el defensor central y el Inter Miami será por 3 años.

En la última temporada, el defensor disputó 3 partidos de la Liga MX Apertura 25/26 y tuvo una asistencia. Además, participó de dos partidos de la League Cup.

La baja para las Garzas

Otro de los argentinos que tendrá protagonismo en el mercado de pases del Inter Miami es Federico Redondo.

Federico Redondo es nuevo jugador de Inter Miami. Foto: Instagram @fede.redondo.

El volante central tendrá su primera experiencia en el Viejo Continente luego de que el club de la Florida vendiera el 50% de su pase al Elche de España, otro club con importante vínculo albiceleste.

El ex futbolista de Argentinos Juniors ya se encuentra en la Madre Patria y firmará un contrato por cinco temporadas.