Mundial Sub 20 Chile 2025: para qué sirve la “tarjeta verde” y quiénes pueden usarla durante el partido

La novedosa herramienta fue implementada en algunos torneos menores como la Copa Juvenil Blue Stars y en el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia, disputados en 2024. Conocé todos los detalles.

Corea del Sur vs. Ucrania; Mundial Sub 20 Chile 2025. Foto: EFE

El Mundial Sub 20 Chile 2025, que comenzó este sábado, cuenta con una particularidad en el VAR: la “tarjeta verde”, que ya hizo su debut en el partido entre Corea del Sur y Ucrania.

Con la implementación de la tarjeta verde, los técnicos ahora tienen la potestad de pedir la revisión de ciertas jugadas, una acción que usó el entrenador coreano Lee Chang-Won.

El debut de la tarjeta verde en el Mundial Sub 20 Chile 2025. Foto: X @manuriveraac

Justamente, Chang-Won utilizó la tarjeta verde para que los árbitros chequeen una posible falta sobre un jugador de su equipo en el área rival. Sin embargo, tras revisión en el VAR, no se concedió penal.

Finalmente, Ucrania derrotó 2-1 a Corea del Sur con goles de Hennadiy Synchuk y Oleksandr Pyshchur, mientras que el descuento fue obra de Kim Myung-jun, en el partido correspondiente al Grupo B.

¿Qué es y para qué sirve Football Video Support (FVS)?

El Football Video Support (FVS) tiene como objetivo evitar las pérdidas de tiempo y ahorrar los costos de implementación que tiene el VAR.

Durante el Mundial, la FIFA prueba este novedoso sistema que tiene la participación especial de los técnicos de cada equipo, quienes son los encargados de pedir la ayuda de la tecnología.

Esta acción tiene que estar vinculada a goles, penales, tarjetas rojas directas o confusión de identidad. Cada cuerpo técnico tendrá un límite de dos pedidos por partido.

Este nuevo VAR ya fue implementado en algunos torneos menores como la Copa Juvenil Blue Stars y en el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia, ambas celebrados en 2024.

Los grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025

Los grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025. Foto: X @fifaworldcup_es

Grupo A : Chile, Egipto, Japón y Nueva Zelanda

Grupo B : Corea del Sur, Panamá, Paraguay y Ucrania

Grupo C : Brasil, México, Marruecos y España

Grupo D : Argentina, Australia, Cuba e Italia

Grupo E : Francia, Nueva Caledonia, Sudáfrica y Estados Unidos

Grupo F: Colombia, Nigeria, Noruega y Arabia Saudita

El fixture de Selección Argentina en el Mundial Sub 20 Chile 2025