No va más: Fenerbahce despidió a José Mourinho tras quedar afuera de la Champions League

José Mourinho. Foto: REUTERS

El Fenerbahce de Turquía anunció este viernes la destitución del entrenador portugués José Mourinho, poco después de que el equipo quedara fuera de la Champions League tras perder (1-0) contra el Benfica en la última ronda previa.

“Se acaba nuestra etapa con José Mourinho, quien desde la temporada 2024-2025 ejercía la labor de director técnico de nuestro primer equipo de fútbol. Le agradecemos por el trabajo con nuestro club hasta hoy y le deseamos éxito en su futura carrera”, indicó el club turco en un comunicado publicado en su página web y redes sociales.

El paso fugaz de Mourinho por Turquía

La etapa de Mourinho en Turquía duró apenas un año, tras llegar el pasado verano con el objetivo de devolver al Fenerbahce a la máxima competición europea, algo que no pudo conseguir.

Durante su carrera, el DT portugués dirigió a algunos de los mejores clubes de Europa, entre ellos el Real Madrid, el Inter de Milán, el Chelsea y el Manchester United y conquistó la Champions League con el Porto (2004) y el Inter (2010).

Mourinho, de 62 años, fue nombrado entrenador del Fenerbahce en junio de 2024 con un contrato por dos temporadas y fue destituido cuando ya se jugaron seis fechas de la nueva temporada de la Super Liga turca.

Durante su etapa en el club, dirigió 62 partidos, con un balance de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, logrando un promedio de 2,02 puntos por encuentro.

Según la prensa turca, incluso si el técnico luso alcanza un acuerdo con otro equipo tras su salida, seguirá teniendo derecho a percibir una compensación del club turco estimada en 15 millones de euros.

La derrota por 1-0 en el Estadio da Luz de Lisboa acortó su estancia en Turquía, marcada, como es habitual en el portugués, por las polémicas y los enfrentamientos.

La relación de Mourinho con la directiva del club se había tensado durante el mercado de fichajes veraniego, con el extécnico del Real Madrid criticando la ausencia de nuevas llegadas.

“Si la Liga de Campeones era vital para mi club, se habría hecho algo en el mercado de fichajes”, declaró antes del partido de vuelta ante el Benfica.

Esas palabras, junto a críticas pasadas a la directiva y a jugadores del Fenerbahce fueron “la gota que colmó el vaso” y llevaron a la directiva a decidir de forma “unánime” su destitución, según la prensa turca.