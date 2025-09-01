Dura derrota para el Inter Miami de Lionel Messi: cayó 3-0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup

Los tres goles de los Sounders llegaron por las definiciones precisas de Osaze de Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock.

Seattle Sounders derrota 3-0 al Inter Miami en la final de la Leagues Cup 2025 Foto: NA

El Inter Miami cayó 3-0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup 2025 y quedó fuera de la posibilidad de sumar un nuevo título a su palmarés.

El partido comenzó de manera favorable para los locales, que encontraron rápidamente la ventaja gracias a Osaze De Rosario. El atacante adelantó al anfitrión y obligó al Inter Miami a replantear su estrategia ofensiva. A lo largo de los primeros minutos, Messi y Tadeo Allende tuvieron oportunidades claras para igualar el marcador, pero la definición no estuvo a la altura de la intensidad del encuentro, lo que permitió a Seattle mantener la ventaja.

Lionel Messi en Inter Miami Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

En la segunda mitad, los Sounders sentenciaron el partido con los tantos de Álex Roldán y Paul Rothrock, cerrando un resultado contundente que dejó sin chances al Inter Miami. La eficacia del conjunto estadounidense contrastó con las dificultades de los dirigidos por Mascherano para concretar sus llegadas, y el marcador reflejó la superioridad de los locales en los momentos decisivos del encuentro.

Las Garzas, que habían logrado la coronación en 2023, no pudieron reeditar ese éxito y ahora deberán enfocarse en lo que viene. Tras esta derrota, el equipo contará con un par de semanas de descanso antes de retomar la actividad en la Major League Soccer (MLS). Su próximo compromiso será el sábado 13 de septiembre, a partir de las 20:30 (hora argentina), cuando visiten a Charlotte FC tras la fecha FIFA.

El encuentro dejó en evidencia que, aunque Messi sigue siendo una figura determinante dentro del campo, el rendimiento colectivo del Inter Miami fue insuficiente para superar a un rival sólido, que se mostró más preciso en los momentos clave. Con esta derrota, el equipo deberá trabajar en la efectividad y la cohesión de cara a los próximos desafíos, intentando volver a recuperar el ritmo ganador que lo llevó a la gloria en 2023.

A pesar de la frustración por la final perdida, la presencia de Lionel Messi sigue siendo un atractivo central para el equipo y la MLS, y su capacidad de generar peligro es indiscutible. Sin embargo, los Sounders demostraron que la combinación de eficacia, orden táctico y aprovechamiento de oportunidades puede marcar la diferencia en partidos de alto nivel, dejando al Inter Miami con la necesidad de analizar y corregir detalles antes de los próximos compromisos.