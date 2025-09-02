El guiño para Franco Colapinto del director del equipo Williams: “Tuvo un debut sólido”

James Vowles le dedicó un posteo al argentino a un año de su debut en la Fórmula 1. El apoyo del equipo Williams llega en medio de críticas de Flavio Briatore al pilarense.

Franco Colapinto y James Vowles en la Fórmula 1. Foto: Williams Racing

James Volwes, jefe del equipo de la escudería Williams, recordó el Gran Premio de Monza del 2024, carrera en la que debutó Franco Colapinto, y aseguró que el argentino “tuvo un debut sólido”.

“Semana de carreras, otra vez. Visitar uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, Monza, siempre es algo que espero con ilusión. El año pasado por estas fechas, le dimos la bienvenida a Franco a la Fórmula 1 por primera vez. Tuvo un debut sólido, terminando 12º, mientras que Alex terminó en un sólido 9º puesto, sumando dos puntos”, comentó el británico en sus redes sociales.

Además, expresó sus sensaciones de cara a lo que será el Gran Premio de Monza para Williams: “Llegamos a esta carrera tras una buena racha en Zandvoort, pero la batalla en la zona media se está intensificando. Monza es un circuito que debería ir bien con nuestro coche, y lucharemos por los puntos con ambos pilotos. Estaremos preparados”.

El respaldo del jefe del equipo de Williams se produce luego de las duras críticas de Flavio Briatore al actual piloto de Alpine, de quien afirmó que considera que se apresuraron en su incorporación.

Flavio Briatore y Franco Colapinto Foto: Instagram @briatoreflavio

Este viernes, en el Autodromo Nazionale, iniciará el Gran Premio de Monza en el marco de la fecha 16 de la Fórmula 1, en el que Franco Colapinto buscará mejorar su actuación del 2024 y sumar los primeros puntos tras su gran actuación en el Gran Premio de Países Bajos.