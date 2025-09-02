Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 este fin de semana: días y horarios

El piloto argentino terminó en el puesto 11 en el Gran Premio de los Países Bajos, un puesto que generó diferentes sensaciones dentro del equipo. Cuál es su agenda este fin de semana.

Franco Colapinto. Foto: NA

El Gran Premio de Italia, que corresponde a la 16ª fecha del campeonato de Fórmula 1, se llevará a cabo este fin de semana y contará con la presencia de Franco Colapinto (Alpine), quien terminó en el puesto 11 en el Gran Premio de los Países Bajos.

El GP de Italia estuvo presente en todas las ediciones del campeonato de F1, que se realiza desde 1950. La casa de este gran evento fue siempre el mítico autódromo nacional de Monza, a excepción del año 1980, que se corrió en Imola.

El circuito de Monza, reconocido como el “Templo de la velocidad”, cuenta con una longitud de 5,793 kilómetros y tiene solo 11 curvas.

Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Gran Premio de Italia: días y horarios del piloto Franco Colapinto

Viernes 5 de septiembre

Práctica Libre 1: 8:30 h (Argentina) / 13:30 h (Italia)

Práctica Libre 2: 12 h (Argentina) / 17 h (Italia)

Sábado 6 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30 h (Argentina) / 12:30 h (Italia)

Clasificación: 11 h (Argentina) / 16 h (Italia)

Domingo 7 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10 h (Argentina) / 15 h (Italia)

Franco Colapinto. Foto: NA

Calendario completo de la F1: hora de Argentina

11- GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10

12- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8

13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9

14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14

15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16

16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17

17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11

18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14

19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1

20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11

21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10