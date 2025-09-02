Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 este fin de semana: días y horarios
El Gran Premio de Italia, que corresponde a la 16ª fecha del campeonato de Fórmula 1, se llevará a cabo este fin de semana y contará con la presencia de Franco Colapinto (Alpine), quien terminó en el puesto 11 en el Gran Premio de los Países Bajos.
El GP de Italia estuvo presente en todas las ediciones del campeonato de F1, que se realiza desde 1950. La casa de este gran evento fue siempre el mítico autódromo nacional de Monza, a excepción del año 1980, que se corrió en Imola.
El circuito de Monza, reconocido como el “Templo de la velocidad”, cuenta con una longitud de 5,793 kilómetros y tiene solo 11 curvas.
Gran Premio de Italia: días y horarios del piloto Franco Colapinto
Viernes 5 de septiembre
- Práctica Libre 1: 8:30 h (Argentina) / 13:30 h (Italia)
- Práctica Libre 2: 12 h (Argentina) / 17 h (Italia)
Sábado 6 de septiembre
- Práctica Libre 3: 7:30 h (Argentina) / 12:30 h (Italia)
- Clasificación: 11 h (Argentina) / 16 h (Italia)
Domingo 7 de septiembre
- Carrera principal a 53 vueltas: 10 h (Argentina) / 15 h (Italia)
Calendario completo de la F1: hora de Argentina
11- GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10
12- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8
13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9
14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14
15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16
16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17
17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11
18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14
19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1
20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11
21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13
22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10