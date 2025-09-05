Perú afuera, Paraguay y Uruguay adentro: quiénes clasificaron al Mundial 2026 tras la penúltima fecha de Eliminatorias

La próxima Copa del Mundo ya tiene nuevos clasificados tras la jornada 17. Cómo quedó la tabla.

Colombia vs Bolivia. Foto: REUTERS

Este jueves 4 de septiembre, se llevó a cabo una jornada clave en las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026.

Ya clasificada, Argentina le ganó a Venezuela en el Monumental. Al mismo horario se jugaron otros tres encuentros, que determinaron el rumbo de los demás a la próxima Copa del Mundo.

Argentina vs Venezuela. Foto: REUTERS

Colombia vs Bolivia

Colombia le ganó 3-0 a Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Los goles del partido los marcaron James Rodríguez a los 31 minutos del primer tiempo, Jhon Cordoba a los 74′ y Juanfer Quintero a los 83′.

Con este resultado, la selección “cafetera” suma 25 puntos, mientras que “La Verde” posee 17 unidades.

Paraguay vs Ecuador

Paraguay y Ecuador empataron 0-0 en el Estadio Defensores del Chaco.

Con este resultado, los de Gustavo Alfaro suman 25 puntos y clasificaron al Mundial, mientras que “La Tri” se queda con las 26 unidades con las cual inició esta fecha.

Uruguay vs Perú

Uruguay le ganó 3-0 a Perú en el Centenario. El los goles del partido los marcaron Rodrigo Aguirre a los 14 minutos del primer tiempo, Giorgian De Arrascaeta a los 58′ y Federico Vinas a los 80′.

Con este resultado, la “Celeste” suma 27 puntos, mientras que la “Bicolor” posee 12 unidades y queda fuera del Mundial.

Uruguay vs Perú. Foto: REUTERS

Así quedó la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas