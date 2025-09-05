Perú afuera, Paraguay y Uruguay adentro: quiénes clasificaron al Mundial 2026 tras la penúltima fecha de Eliminatorias
Este jueves 4 de septiembre, se llevó a cabo una jornada clave en las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026.
Ya clasificada, Argentina le ganó a Venezuela en el Monumental. Al mismo horario se jugaron otros tres encuentros, que determinaron el rumbo de los demás a la próxima Copa del Mundo.
Colombia vs Bolivia
Colombia le ganó 3-0 a Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Los goles del partido los marcaron James Rodríguez a los 31 minutos del primer tiempo, Jhon Cordoba a los 74′ y Juanfer Quintero a los 83′.
Con este resultado, la selección “cafetera” suma 25 puntos, mientras que “La Verde” posee 17 unidades.
Paraguay vs Ecuador
Paraguay y Ecuador empataron 0-0 en el Estadio Defensores del Chaco.
Con este resultado, los de Gustavo Alfaro suman 25 puntos y clasificaron al Mundial, mientras que “La Tri” se queda con las 26 unidades con las cual inició esta fecha.
Uruguay vs Perú
Uruguay le ganó 3-0 a Perú en el Centenario. El los goles del partido los marcaron Rodrigo Aguirre a los 14 minutos del primer tiempo, Giorgian De Arrascaeta a los 58′ y Federico Vinas a los 80′.
Con este resultado, la “Celeste” suma 27 puntos, mientras que la “Bicolor” posee 12 unidades y queda fuera del Mundial.