Pierre Gasly habló sobre la polémica maniobra con Colapinto y reveló detalles de íntima charla con el argentino

El piloto principal de la escudería Alpine aclaró por qué no intercambió posiciones con el joven pilarense durante el Gran Premio de Países Bajos. También, se refirió al futuro de la marca en la próxima temporada de Fórmula 1.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Países Bajos. Foto: EFE (Boglarka Bodnar)

El piloto francés Pierre Gasly recibió una lluvia de críticas del público argentino tras una polémica maniobra que perjudicó a Franco Colapinto durante el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1.

En este contexto, Gasly confesó al respecto: “Lo hablamos personalmente. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera. Y creo que, de cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que sí, creo que todo está bien”.

Pierre Gasly, piloto de Alpine. Foto: X @AlpineF1Team

Durante la entrevista con ‘Motorsport’, reconoció que podrían haber intercambiado posiciones con Colapinto: “Si las instrucciones hubieran sido diferentes, sí. Pero creo que son cosas que se discuten antes de la carrera. Y, como dije, se respetó“.

Por otro lado, Gasly planteó que el rendimiento del A525 podría verse afectado por el estilo de pista en Monza: “Sabemos que este circuito no se adapta muy bien a nuestro paquete, pero nos tomamos cada carrera por separado y mantenemos el mismo enfoque: dar lo mejor de nosotros mismos“.

El objetivo de Alpine en la Fórmula 1

Alpine decidió apostar de lleno al monoplaza del 2026 con nuevas reglamentaciones, algo que decantó la semana pasada en una enorme autocrítica del propio Flavio Briatore.

“Sé que dentro de cuatro meses las cosas serán diferentes. Mi relación con las carreras de coches consiste en sacar el máximo partido al coche en el que estoy. Cuando estoy dentro, intento obtener el mejor resultado final”, indicó Gasly.

Pierre Gasly, piloto de Alpine. Foto: X @AlpineF1Team

Y continuó: “Pero a largo plazo, es cierto que no voy a decir que disfruto tanto luchando por el puesto 17 como cuando lo hago por estar entre los cinco primeros o por estar delante. Sé en qué estoy trabajando, conozco el proyecto“.

“No digo que vayamos a tener el mejor coche para el año que viene. Pero sé que se están haciendo muchos progresos y, una vez más, partiendo de la base de que, por ahora, el motor Mercedes parece ser el mejor y que, en términos de chasis, sabemos lo que hay que mejorar, creo que deberíamos estar en una situación mucho mejor que la actual”, concluyó.

El cronograma del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: días y horarios

Viernes 5 de septiembre

Práctica Libre 1 : 08:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 6 de septiembre

Práctica Libre 3 : 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 7 de septiembre