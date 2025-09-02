Alpine emitió un fuerte comunicado tras los comentarios ofensivos a Gasly por su polémica maniobra con Colapinto

A través de las redes sociales, la escudería francesa de Fórmula 1 compartió una serie de imágenes con normas de respeto hacia toda su comunidad, después de que el público argentino fuese muy crítico con el compañero del pilarense tras el GP de Países Bajos.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de la escudería Alpine.

El Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 sumó una nueva polémica en Alpine, después de una maniobra del francés Pierre Gasly que perjudicó a Franco Colapinto y le impidió luchar por los puntos en el circuito de Zandvoort.

Franco Colapinto y Pierre Gasly protagonizaron una polémica maniobra en el GP de Países Bajos. Foto: EFE (Boglarka Bodnar)

La acción del compañero de Colapinto causó una cuota de enojo en el público argentino, pero algunos fueron más allá porque se registraron comentarios ofensivos contra el piloto galo. Tras ello, la escudería francesa emitió un comunicado.

El comunicado de Alpine para su comunidad de Fórmula 1

“Queremos que todos nuestros fans tengan una experiencia divertida y segura mientras interactúan en nuestros canales. Nuestro código comunitario existe para eso. Desliza para descubrirlo, tanto si eres nuevo como si ya has regresado”, comienza el texto.

La primera imagen de la publicación remarcaba que la “prioridad” de la escudería es “proporcionar un espacio seguro e inclusivo donde todos puedan interactuar con el equipo, el deporte y todo lo demás”.

A continuación, la escudería extendió un pedido al público: “Respeta a los demás. Sé respetuoso con tus compañeros aficionados, pilotos, miembros del equipo y demás. Trata a todos con dignidad y respeto”.

El comunicado de Alpine tras la polémica entre Franco Colapinto y Pierre Gasly. Foto: X @AlpineF1Team

El comunicado solicitó tener “cuidado” con el lenguaje vertido en los comentarios: “No utilice un lenguaje ni se comporte de forma discriminatoria, despectiva, ofensiva o acosadora hacia los demás. Esto incluye lenguaje grosero“.

Alpine postuló que los followers interactúen con el equipo, aunque hizo una aclaración sobre las respuestas evitables: “Queremos escuchar tus comentarios y publicaciones sobre todos los temas de discusión. Pero no queremos que nuestra audiencia publique spam, publicidad ni contenido irrelevante”.

En este sentido, alertó cuestiones de protección en la seguridad de las personas al momento de ofrecer detalles sensibles de su vida: “Proteja su privacidad y la de los demás. No comparta información personal ni datos de contacto sobre usted ni otros. Respete la privacidad de todos”.

El comunicado de Alpine tras la polémica entre Franco Colapinto y Pierre Gasly.

“Denuncia de contenido: Si ves algo que infringe estas directrices o es inapropiado, repórtalo. También, te recomendamos no interactuar con personas que infrinjan estas directrices”, señaló la escudería.

Por último, concluyó con un mensaje para toda su comunidad: “Siguiendo nuestro código, todos podemos contribuir a una comunidad positiva y acogedora para los fans del equipo de Fórmula 1 BWT Alpine. Trabajemos juntos para hacer de nuestra comunidad un lugar divertido y agradable para todos“.