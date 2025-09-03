Quién es Paul Aron, el compañero de Franco Colapinto en Alpine que lo reemplazará en el Gran Premio de Italia

La escudería francesa confirmó que el piloto estonio estará a bordo del monoplaza en la primera práctica libre. La rivalidad que ya existía entre ellos.

Paul Aron, piloto reserva de Alpine. Foto: Instagram @paularon_

La competencia por un asiento en la Fórmula 1 se volvió aún más intensa desde principio de año cuando era anunciada la llegada de Franco Colapinto a Alpine y ahora el reciente anuncio de la escudería sobre la designación del estonio Paul Aron para reemplazar al pilarense vino a sacudir las bases de las últimas carreras.

Los resultados obtenidos por Colapinto no fueron lo exitosos que se pretendían y esto generó que Alpine tomara cartas en el asunto y decidiera reemplazar al argentino por el estonio Aron.

Paul Aron, piloto reserva de Alpine. Foto: Instagram @paularon_

¿Quién es Paul Aron, el piloto que va a reemplazar a Colapinto?

Aron nació el 4 de febrero de 2004 en Tallín, capital de Estonia. Desde joven mostró talento atrás del volante: a sus 13 años fue campeón europeo de karting y fue escalando rápidamente en el mundo del automovilismo.

Su paso por categorías como la Fórmula 4, Fórmula Renault y la Fórmula Regional lo posicionaron como una de las promesas más firmes del automovilismo europeo. En 2023, llegó a la Fórmula 2 con Hitech GP, donde tuvo un rendimiento destacado y terminó tercero en el campeonato.

En ese mismo camino se cruzó con Colapinto, y juntos protagonizaron algunos de los momentos más intensos de la temporada.

Uno de los más recordados ocurrió en Imola, durante la carrera Sprint de 2024, cuando el argentino le arrebató la victoria con una maniobra espectacular en la última vuelta. Aquella acción marcó un punto de inflexión en su relación, que se volvió tensa.

Franco incluso incluyó el video de esa maniobra en su resumen anual en redes sociales, lo que reavivó la disputa entre ambos.

En una entrevista con Corazón de F1, Colapinto fue contundente: “Yo igual me hubiera quedado con más bronca, que encima el domingo le haya ganado de vuelta… Siempre da bronca que te pasen en la última vuelta”. Y agregó, entre risas: “Yo tampoco lo quiero mucho, pero por lo menos le tiré un poco de champagne. Es verdad que en la rueda de prensa estaba enojado… pero todo bien igual”.

Franco Colapinto fue relegado por Alpine. Foto: NA

Una rivalidad con historia, y un futuro en juego

El presente los vuelve a encontrar, ahora en la Fórmula 1 y dentro de Alpine, donde el estonio parece haber dado vuelta la historia entre ellos y sacado cierta ventaja sobre el argentino.

Tras la buena actuación en el Gran Premio de Países Bajos y en la previa a lo que será la actividad de la Fórmula 1 en Italia, Alpine anunció que Franco Colapinto no estará desde el inicio en el circuito de Monza el próximo fin de semana y de nuevo despertó la rivalidad entre ellos.

De esta manera, el piloto reserva oriundo de Estonia se subirá al monoplaza A525 por primera vez en una FP1, ya que anteriormente lo hizo a bordo de un Sauber, gracias a un acuerdo entre ambos equipos.