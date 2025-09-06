Cómo quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la consagración de Vélez en la Supercopa Argentina

El “Fortín” consiguió su estrella 19. El ranking lo sigue encabezando Boca Juniors, con 74 conquistas. El listado completo.

Vélez campeón de la Supercopa Argentina. Foto: NA

Vélez Sarsfield se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras vencer a Central Córdoba. El “Fortín” derrotó al “Ferroviario” por 2-0 gracias a los goles de Jano Gordon y festejó ante su gente en el Gigante de Arroyito.

De esta forma, se actualizó el ranking de títulos en el fútbol argentino que, contando trofeos locales e internacionales, sigue teniendo a Boca como el club más ganador del país, con 74 conquistas (52 locales y 22 internacionales). El podio lo completan River, con 72 (54 locales y 18 internacionales), e Independiente, con 45 (25 locales y 20 internacionales).

Vélez vs Central Córdoba. Foto: X @CopaArgentina

Por su parte, Vélez consiguió su título 19. Recientemente, había cosechado su 18° estrella en la Supercopa Internacional, tras derrotar 2-0 a Estudiantes de La Plata.

Tabla histórica de títulos del fútbol argentino

A continuación, te mostramos cómo quedó el listado de campeones del fútbol argentino tras la consagración de Vélez: