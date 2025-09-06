Cómo quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la consagración de Vélez en la Supercopa Argentina
Vélez Sarsfield se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras vencer a Central Córdoba. El “Fortín” derrotó al “Ferroviario” por 2-0 gracias a los goles de Jano Gordon y festejó ante su gente en el Gigante de Arroyito.
De esta forma, se actualizó el ranking de títulos en el fútbol argentino que, contando trofeos locales e internacionales, sigue teniendo a Boca como el club más ganador del país, con 74 conquistas (52 locales y 22 internacionales). El podio lo completan River, con 72 (54 locales y 18 internacionales), e Independiente, con 45 (25 locales y 20 internacionales).
Por su parte, Vélez consiguió su título 19. Recientemente, había cosechado su 18° estrella en la Supercopa Internacional, tras derrotar 2-0 a Estudiantes de La Plata.
Tabla histórica de títulos del fútbol argentino
A continuación, te mostramos cómo quedó el listado de campeones del fútbol argentino tras la consagración de Vélez:
- Boca Juniors 74
- River Plate 72
- Independiente 45
- Racing 41
- Alumni 22
- San Lorenzo de Almagro 22
- Vélez Sársfield 19
- Estudiantes de La Plata 17
- Huracán 13
- Rosario Central 12
- Newell’s Old Boys 9
- Lanús 7
- Belgrano Athletic 6
- Arsenal 5
- Argentinos Juniors 5
- Lomas Athletic 5
- San Isidro 5
- Porteño 4
- Quilmes 3
- Rosario Athletic 3
- Banfield 2
- Estudiantil Porteño 2
- Ferro Carril Oeste 2
- Gimnasia y Esgrima La Plata 2
- Talleres (Córdoba) 2
- Sportivo Barracas 2
- Defensa y Justicia 2
- Atlanta 1
- Central Córdoba (Rosario) 1
- Chacarita Juniors 1
- Estudiantes (Buenos Aires) 1
- Lomas Academy 1
- Nueva Chicago 1
- Old Caledonians 1
- Saint Andrew’s 1
- San Martín (Tucumán) 1
- Sportivo Balcarce 1
- Sportivo Dock Sud 1
- Tiro Federal (Rosario) 1
- Tigre 1
- Colón 1
- Patronato 1
- Atlético Tucumán 1
- Central Córdoba de Santiago 1
- Platense 1