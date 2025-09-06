Pierre Gasly renovó su contrato con Alpine y Flavio Briatore dejó un contundente mensaje para el equipo de Franco Colapinto

El francés extendió su vínculo con la escudería hasta 2028. ¿Qué dijo el jefe de equipo?

Pierre Gasly en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

Pierre Gasly, compañero de equipo de Franco Colapinto, renovó su contrato con Alpine hasta 2028, según se anunció en la previa al Gran Premio de Italia.

El francés de 29 años cuenta con una victoria (en Monza 2020) y cinco podios en la categoría reina, en la que marcó tres vueltas rápidas en carrera.

Renovación de contrato de Pierre Gasly en Alpine. Video: REUTERS.

El piloto de Rouen ocupa la decimocuarta plaza en este 2025 -con 20 puntos-, en el que su mejor resultado es fue el sexto puesto que logró en el Gran Premio de Gran Bretaña.

“Estoy encantado de comprometer mi futuro a largo plazo con Alpine. Como francés, especialmente al conducir para una marca automovilística francesa, me siento muy orgulloso”, afirmó el francés en su renovación.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine en la Fórmula 1 2025. Foto: X AlpineF1Team

“El apoyo y la confianza de Flavio (Briatore) en mí, el compromiso de François (Provost) con el proyecto de Fórmula 1, así como la gente que tenemos en Enstone, hicieron que esta decisión fuera natural, y quiero estar aquí en los próximos años y cumplir nuestro objetivo común: ganar carreras y campeonatos mundiales. Estamos todos juntos en esto y espero continuar esta historia tan especial”, afirmó Gasly.

Por su parte, Flavio Briatore celebró la continuidad del francés y fue contundente al destacarlo: “Desde mi regreso al equipo, siempre he insistido en la importancia de fortalecer y aumentar la competitividad de BWT Alpine Formula One Team. Estamos bien preparados para la nueva era de la Fórmula 1, que comienza en 2026, y ahora tenemos confirmado a nuestro piloto principal, que nos impulsará hacia el futuro”.