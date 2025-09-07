Tras el GP de Italia, la madre de Franco Colapinto fue a votar en Pilar: en moto y con un curioso casco
Andrea Trofimczuk, madre de Franco Colapinto, fue a votar en una escuela de Pilar minutos después de la finalización del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.
Luego la carrera de Monza, en la que el argentino finalizó 17°, la mamá del piloto de Alpine cumplió su obligación de ciudadana y se retiró sin dar declaraciones y con el casco que utilizó su hijo cuando pertenecía a la academia de la escudería Williams, previo a llegar a la máxima categoría del automovilismo en 2024.
En el circuito de este domingo, el pilarense culminó la carrera con algunas molestias y se vio visiblemente afectado en la zona de prensa.
La próxima carrera de Colapinto será el Gran Premio de Bakú, que tendrá lugar el domingo 21 de septiembre, en la que el albiceleste buscará continuar con el buen nivel que mostró en los últimos circuitos.