Tras el GP de Italia, la madre de Franco Colapinto fue a votar en Pilar: en moto y con un curioso casco

Andrea Trofimczuk cumplió con su deber ciudadano en el marco de las elecciones legislativas bonaerenses. Se presentó luego del puesto 17 de su hijo en Monza.

Franco Colapinto y su madre, Andrea Trofimczuk. Foto: NA

Andrea Trofimczuk, madre de Franco Colapinto, fue a votar en una escuela de Pilar minutos después de la finalización del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.

Luego la carrera de Monza, en la que el argentino finalizó 17°, la mamá del piloto de Alpine cumplió su obligación de ciudadana y se retiró sin dar declaraciones y con el casco que utilizó su hijo cuando pertenecía a la academia de la escudería Williams, previo a llegar a la máxima categoría del automovilismo en 2024.

Votación de la madre de Franco Colapinto. Foto: Gentileza TN

En el circuito de este domingo, el pilarense culminó la carrera con algunas molestias y se vio visiblemente afectado en la zona de prensa.

Franco Colapinto habló tras la carrera. Video: ESPN

La próxima carrera de Colapinto será el Gran Premio de Bakú, que tendrá lugar el domingo 21 de septiembre, en la que el albiceleste buscará continuar con el buen nivel que mostró en los últimos circuitos.