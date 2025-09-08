Finalissima 2026: cuáles son los 4 posibles estadios donde jugará la Selección Argentina ante España

Según informó un medio especializado, la FIFA bajara cuatro opciones, de las cuales tres les traen muy buenos recuerdos a la ‘Albiceleste’ de Lionel Scaloni. Conocé cuáles son y sus características.

Formación de la Selección Argentina ante Venezuela. Foto: REUTERS

La Selección Argentina y España disputarán la Finalissima en la última semana de marzo de 2026. En este contexto, solo resta definir cuál será el estadio que albergada el duelo internacional entre la ‘Albiceleste’ y la ‘Roja’.

Según informó el medio especializado ‘ElDesmarque’, la FIFA bajara cuatro opciones: el Estadio Lusail (Qatar); el Hard Rock Stadium (Estados Unidos); el Estadio Centenario (Uruguay) y Wembley Stadium (Inglaterra).

Finalissima 2026: los cuatros posibles estadios

Estadio Lusail

El Estadio Lusail (Qatar). Foto: NA.

Lusail le trae muchos recuerdos a la Selección Argentina, ya que allí se consagró campeón del mundo en Qatar 2022. Además, fue escenario de la dramática definición por penales ante Países Bajos en cuartos de final.

Fue inaugurado el 11 de agosto de 2022 y tiene una capacidad para 89.000 espectadores.

Hard Rock Stadium

Hard Rock Stadium (Estados Unidos). Foto: CONMEBOL.

Al igual que Lusail, el Hard Rock Stadium también le trae lindos recuerdos a la ‘Albiceleste’, ya que allí ganó la Copa América 2024, lo que significó el cuarto título de Argentina bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni.

Fue inaugurado el 16 de agosto de 1987 y tiene una capacidad para 65.300 espectadores.

Estadio Centenario

Estadio Centenario (Uruguay). Foto: Wikipedia.

La idea de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) es que sea el último partido que se juegue en la mítica cancha de la capital charrúa antes de que empiecen las obras de renovación con vistas al Mundial 2030.

Fue inaugurado el 18 de julio de 1930 y tiene una capacidad para 60.235 espectadores.

Wembley Stadium

Wembley (Inglaterra). Foto: Reuters.

Wembley fue sede de la anterior Finalissima, disputada por Argentina e Italia en 2021. Es uno de los estadios más emblemáticos del mundo fútbol con más de 100 años de historia. Se reinauguró el 9 de marzo de 2007.