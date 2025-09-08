Scaloni agregó misterio a su futuro en la Selección Argentina: “Mi foco hoy está en otra cosa”

El entrenador de la Albiceleste se refirió a la renovación de su contrato, que todavía no tuvo avances significativos en las charlas.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

El ciclo que encabeza Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina fue más que exitoso, con la obtención del Mundial 2022, Copa América 2021 y 2024 y la Finalissima. Sin embargo, se especula con su futuro y una posible salida de su cargo luego del torneo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Cabe recordar que el contrato del entrenador finaliza tras el Mundial 2026, por lo que todavía se desconoce su decisión acerca de su futuro.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina. Foto: X @Argentina

Qué dijo Scaloni sobre su futuro en la Selección Argentina: ¿renueva su contrato?

Durante la conferencia de prensa de este lunes, Scaloni aclaró que “con el presidente tengo la mejor relación y, si me tengo que sentar a hablar, me sentaré a hablar sin ningún problema”, expresó en referencia a Claudio “Chiqui” Tapia.

“Acá estoy bien y después ya se verá. Charlas informales me parece que no están mal; estaría bien hablar de todo, pero mi foco hoy está en otra cosa. Seguramente hablaremos“, explicó el entrenador a los periodistas acerca de que su mirada está puesta en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni habló sobre su futuro en la Selección Argentina. Video: X TNTSportsAr

Hay versiones que indican que el ciclo del entrenador estaría cerca de su final, tras tener un periodo más que exitoso. Además, coincidiría con la despedida de otros dos pilares: Nicolás Otamendi y Lionel Messi, quienes disputaron su último partido oficial en Argentina ante Venezuela el pasado jueves.

Mientras tanto, la Albiceleste ya se prepara para visitar a Ecuador este martes. El entrenador ya confirmó que habrá tres cambios como mínimo para la última fecha de Eliminatorias en el equipo titular.

Los nombres que ganan fuerza son los de Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y Leonardo Balerdi, cada uno con un motivo para saltar a la titularidad.

Alexis Mac Allister en la Selección Argentina. Foto: X Argentina

El futbolista del Inter de Milán reemplazará a Lionel Messi, quien no viajará a Ecuador por algunas dolencias y fatigas. Además, Mac Allister se perdió el partido ante Venezuela por una molestia, pero volvería a la titularidad. Balerdi, por su parte, tomará el lugar del Cuti Romero, que fue suspendido y no estará en la última fecha.

La posible formación de Argentina ante Ecuador

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.