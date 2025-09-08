La salud de Miguel Ángel Russo: presenta una evolución positiva, pero todavía no vuelve a los entrenamientos en Boca

El director técnico, de 69 años, mantendrá su reposo y es duda su presencia en el Gigante de Arroyito para el próximo partido del Xeneize.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Foto: Manuel Cortina / SOPA Images via

La salud de Miguel Ángel Russo es tema de preocupación en el mundo del fútbol mucho antes de que el entrenador iniciara un nuevo ciclo al frente de Boca Juniors. Consciente de eso, el hombre de 69 años se sometió a unos análisis de rutina, en los que se le detectó una bacteria que le provocó una infección urinaria.

A raíz de ese episodio, Russo permaneció internado durante la semana pasada. Hoy en día, su estado muestra una evolución positiva, pero que por ahora llama a la cautela antes de volver al rodaje.

Miguel Ángel Russo en Boca. Foto: NA

Es por eso que, a pesar de una mejora tras el descanso del fin de semana en su hogar, el director técnico aún no volverá a estar al frente de los entrenamientos de Boca.

Si bien los estudios de esta mañana no arrojaron preocupaciones y se lo ve visiblemente mejorado, Russo permanecerá en su casa por unos días más.

Esta situación, teniendo en cuenta la inminencia del duelo ante Rosario Central del próximo domingo, arroja dudas sobre su presencia en el Gigante de Arroyito para acompañar a sus futbolistas en el próximo compromiso de Boca.

Los entrenamientos de Boca, sin Miguel Russo

Mientras el entrenador recibía su tratamiento, los entrenamientos del equipo continuaron con normalidad. Lo mismo sucederá ahora: Claudio Úbeda, junto a Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz se harán cargo de las prácticas ante la ausencia del DT, siguiendo de cerca la planificación que el técnico maneja de forma remota.

El Xeneize iniciará una nueva semana de trabajos con el objetivo de extender su buen presente. El próximo domingo, desde las 17.30, Boca visitará a Rosario Central por el Torneo Clausura, donde los dirigidos por Russo marchan terceros en la Zona A y segundos en la tabla anual.

La tabla de posiciones en el Torneo Clausura