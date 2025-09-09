River Plate incorpora tecnologías de estándares internacionales en el estadio Monumental: los detalles de las obras

La planificación arquitectónica de la nueva fachada replica la estética y especificaciones aplicadas previamente en otras áreas renovadas del estadio, como la flamante remodelación de la fachada sobre la Avenida Figueroa Alcorta.

Estadio Más Monumental, de River Plate. Foto: X @RiverPlate

River Plate comenzó esta semana las reformas de la nueva fachada en la tribuna Belgrano del estadio Más Monumental. La renovación forma parte del plan integral de modernización que empezó en 2020 y tiene previsto finalizarse para la el tercer trimestre de 2026.

La nueva fachada será una obra de 180 metros lineales, recubierta con una piel de vidrio bajo el sistema curtain wall, tecnología usada en los principales estadios del mundo, con ventajas acústicas y térmicas que mejorarán la experiencia de socios y espectadores.

En el boceto proyectado destacan 843 metros cuadrados de vidrio y 428 metros cuadrados de placas de aluminio compuesto, estas últimas dispuestas en franjas blancas y rojas para recrear la tradicional bandera del ‘Millonario’.

El estadio Más Monumental, la casa de la Selección Argentina. Foto: X @RiverPlate

Los materiales elegidos incluyen vidrios con tecnología DVH (doble vidrio hermético), desarrollados para impedir el paso de humedad, polvo y suciedad, aportándole cuidado estructural al estadio y manteniendo las condiciones ideales en el interior.

Las autoridades de River remarcaron que la obra incorpora tecnologías alineadas con los estándares internacionales en estadios modernos y permitirá mantener el ritmo de crecimiento del club sin interferir en la programación deportiva y social habitual.

La planificación arquitectónica de la nueva fachada replica la estética y especificaciones aplicadas previamente en otras áreas renovadas del estadio, como la flamante remodelación de la fachada sobre la Avenida Figueroa Alcorta.

La renovación completa del estadio Más Monumental

Las reformas forman parte de un proceso que incluyó la ampliación del aforo hasta los actuales 85.018 espectadores, la transformación completa del campo de juego con césped híbrido y tecnología de climatización, y la instalación de un anillo 360, entre otras cosas.

El estadio Más Monumental tiene capacidad para 85.018 espectadores. Foto: X @RiverPlate

A partir de la ampliación y reorganización de tribunas, la capacidad del estadio superó a la de sus principales pares en Sudamérica, posicionando a la institución ‘Millonaria’ entre los recintos deportivos de mayor convocatoria del continente.