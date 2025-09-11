El guiño de Flavio Briatore a Franco Colapinto para su continuidad en la Fórmula 1: ¿cuándo se conocerá la decisión de Alpine?

El jefe del equipo dio un mensaje que ilusionó a los argentinos con la posibilidad de seguir viendo al pilarense en la Máxima. Días atrás, fue confirmado para la próxima temporada su compañero, Pierre Gasly.

Franco Colapinto y Flavio Briatore. Foto: Instagram @briatoreflavio

Flavio Briatore dejó abierta la posibilidad de que Franco Colapinto continúe como piloto de Alpine en 2026, al remarcar que el equipo “necesita estabilidad” de cara al futuro.

El argentino podría acompañar a Pierre Gasly para la próxima temporada, quien ya firmó su contrato hasta 2028. Octubre sería el mes de la confirmación.

Pierre Gasly y Franco Colapinto. Foto: REUTERS

“El equipo necesita estabilidad y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”, explicó.

El italiano también destacó el cambio reglamentario que llegará en 2026, cuando Alpine pase a utilizar motores Mercedes: “En 2026 tendremos una motorización como los demás, no habrá excusas”, afirmó.

Los pilotos de la escudería Alpine junto a Flavio Briatore y Luca de Meo (abajo derecho). Foto: X @AlpineF1Team

La llegada de la nueva unidad de potencia es vista como un punto de inflexión para la escudería, que espera dejar atrás los problemas de rendimiento que afectaron a su monoplaza este año.

“Sinceramente, pensábamos estar mucho mejor este año. El motor con el que contamos es realmente un gran hándicap. Sobre todo, ahora que los 20 coches están en un segundo. Con dos décimas menos, puedes verte de la 6º a la 17º plaza”, cerró.