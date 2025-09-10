Sorteo del Mundial 2026: cuándo se conocerán los rivales de la Selección Argentina

Luego del final de las Eliminatorias Sudamericanas, el próximo paso para la Albiceleste es el sorteo de los grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Selección Argentina. Foto: REUTERS

La Selección Argentina cerró las Eliminatorias para el Mundial 2026 con una caída ante Ecuador como visitante. El equipo dirigido por Lionel Scaloni finalizó el certamen primero y ya tiene claro el próximo paso en el camino al bicampeonato: conocer sus rivales de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Si bien desde CONMEBOL ya se definieron a los seis clasificados directos (Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay) y el cupo del repechaje (Bolivia), distintas confederaciones como la UEFA siguen definiendo sus representantes. Por esto mismo, habrá que esperar para el ansiado sorteo de los grupos.

La Selección Argentina visita a Ecuador. Foto: REUTERS

El evento ya tiene importantes detalles confirmados. El sorteo del Mundial 2026 se realizará en Washington DC, Estados Unidos, el próximo viernes 5 de diciembre desde las 11, hora argentina. El sitio elegido para definir a los grupos es el Kennedy Center.

El formato será distinto al habitual, sobre todo por la llegada de nuevos equipos, que serán por primera vez 48 países. Los grupos serán 12, que tendrán cuatro integrantes cada uno, por lo que la revelación de los rivales resulta el próximo paso de la Selección Argentina en su planificación de cara al Mundial 2026.

El trofeo de la Copa del Mundo que será levantado por uno de los 48 participantes. Foto: Reuters/Hannah Mckay.

Como ocurre habitualmente, los 48 clasificados estarán divididos en cuatro bombos que se definirán en base al ranking FIFA. Claro que esto todavía no está definido, ya que se tomará el que esté vigente al momento del sorteo.

Argentina, tras unas Eliminatorias exitosas: buscará el bicampeonato del Mundo

Argentina fue uno de los primeros en clasificar a la cita mundialista. Pese a la caída en la última fecha, el balance es más que positivo: finalizó 1° con 38 puntos, a nueve puntos de distancia del 2°, Ecuador. El registro señala que ganó 12 partidos, empató 2 y perdió 4.

Festejo de la Selección argentina. Foto: NA

El objetivo de un bicampeonato podría consagrar aún más al ciclo de Lionel Scaloni al frente de la Albiceleste. Desde su llegada, se obtuvo la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial 2022 y la Copa América 2024.

Además, resulta un torneo más que especial ya que puede ser el último de Lionel Messi con la celeste y blanca, producto de que atraviesa la etapa final de su exitosa carrera.