Gallardo en alerta: Palmeiras presentó a su refuerzo estrella a pocos días de jugar ante River por Copa Libertadores

El Verdao sumó un nombre de gran recorrido en Europa en la previa de los cuartos de final. Qué dijo en su presentación.

Marcelo Gallardo, entrenador de River. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian.

River se prepara para afrontar el mayor desafío del año: la serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras. En este contexto, el conjunto brasileño apuesta fuerte para seguir en carrera y presentó a un destacado futbolista como refuerzo, proveniente del primer nivel del fútbol europeo.

El Verdao hizo oficial la llegada de Andreas Pereira, quien viene de jugar en el Fulham de Inglaterra. A través de una conferencia de prensa, el club dejó en claro que tendrá un valioso refuerzo en la serie ante el Millonario, que los podría dejar entre los mejores cuatro del torneo.

Andreas Pereira fue presentado en Palmeiras antes del partido con River. Foto: X Palmeiras

A menos de una semana del partido de ida, que se disputará el miércoles 17 de septiembre en el Monumental, se hizo oficial la operación que tuvo un pago de 10 millones de euros.

“Es muy gratificante ver cuánto esfuerzo hicieron Leila Pereira (presidenta del club) y Anderson Barros (director deportivo) para mí y mi familia, además del cariño de la hinchada. Esto hizo que las cosas cambiaran rápidamente y decidí regresar a Brasil. Este sentimiento fue lo más importante para mí”, expresó Andreas Pereira en su presentación.

El contrato firmado marca un vínculo hasta 2028 y representa un refuerzo fundamental en las aspiraciones del Palmeiras. Su carrera muestra pasos en equipos prestigiosos como Manchester United, Lazio, Granada y Valencia, además del ya mencionado Fulham. Además, tuvo un paso por Flamengo, donde obtuvo la Copa Libertadores 2022.

“Quiero tener mucho éxito y ganar muchos títulos a partir de ahora. Espero quedarme aquí el mayor tiempo posible. Palmeiras es una vía para la selección brasileña, apenas llegué y ya estaba convocado”, expresó con esperanza en la previa al encuentro ante River.

River Plate vs Palmeiras, Copa Libertadores, Reuters

Copa Libertadores: el calendario de los cuartos de final

Martes 16 de septiembre:

19hs - Vélez vs. Racing

Miércoles 17 de septiembre:

21:30hs - River vs. Palmeiras

Jueves 18 de septiembre:

19hs - Liga de Quito vs. San Pablo

21:30hs - Estudiantes vs. Flamengo

Martes 23 de septiembre:

19hs - Racing vs. Vélez

Miércoles 24 de septiembre:

21:30hs - Palmeiras vs. River

Jueves 25 de septiembre: