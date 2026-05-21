Dep. La Guaira Vs Independiente Riv. (M) Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Dep. La Guaira vs. Independiente Riv. (M), por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 21/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Olímpico de la UCV, ubicado en Caracas.

¿Por dónde ver en vivo Dep. La Guaira vs. Independiente Riv. (M), por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Dep. La Guaira y Independiente Riv. (M) se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Dep. La Guaira vs. Independiente Riv. (M), por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Díaz de Vivar Bogado, Mario Alberto, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Dep. La Guaira recibe a Independiente Riv. (M) por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Olímpico de la UCV y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!