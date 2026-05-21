U. Católica vs Barcelona Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan U. Católica vs. Barcelona, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 21/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Claro Arena, ubicado en Los Condes.

¿Por dónde ver en vivo U. Católica vs. Barcelona, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre U. Católica y Barcelona se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de U. Católica vs. Barcelona, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Benítez, Juan Gabriel, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy U. Católica choca ante Barcelona, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Claro Arena ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.