Una baja sensible para la Selección Argentina: Xabi Alonso descartó ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

El entrenador del Real Madrid fue tajante sobre la chance de que juegue el certamen juvenil que comenzará el próximo 27 de septiembre.

Franco Mastantuono y Xabi Alonso, técnico del Real Madrid. Foto: EFE (Mariscal)

Franco Mastantuono se destaca en su presente, tanto en el Real Madrid como en la Selección Argentina. Pese a que lleva poco tiempo en la Casa Blanca del fútbol, ya aparece entre los titulares y participa de encuentros importantes, por lo que la consideración de Xabi Alonso es buena.

Ante la cercanía con el Mundial Sub 20, que se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y 19 de octubre, el entrenador del Merengue fue consultado acerca de la posibilidad de que se integre a la Albiceleste.

Xabi Alonso descartó que Franco Mastantuono juegue el Mundial Sub 20.

Lejos de dar vueltas, cerró la puerta a la convocatoria de Mastantuono: “Si depende de nosotros, se queda con nosotros”. El futbolista de 18 años es una pieza clave para Diego Placente, aunque todo indica que no lo tendrá a disposición.

Argentina debutará ante Cuba el próximo 28 de septiembre en Valparaíso. A falta de 16 días, todo indica que el ex River no estará disponible para el certamen internacional. De todos modos, todavía no salió la lista de convocados, por lo que siguen las negociaciones con los clubes para que cedan a los futbolistas citados.

Franco Mastantuono en la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Cabe recordar que el reglamento menciona que no es obligatorio que los clubes cedan a los futbolistas para el Mundial Sub 20. En 2023, Argentina tuvo bajas sensibles como Nico Paz, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte, quienes se encontraban en Europa.

Justamente, Nico Paz estaba en Real Madrid durante 2023, que fijó su postura negativa para la entrega de futbolistas. Incluso Paz no era titular y apenas sumaba minutos, algo distinto a lo que ocurre actualmente con Franco Mastantuono, con mucha presencia en el campo.

Franco Mastantuono debutó como titular Foto: REUTERS

El futbolista también suma minutos en la Selección Argentina: fue titular ante Venezuela y Ecuador en las Eliminatorias, y hasta utilizó el dorsal número 10 ante la ausencia de Lionel Messi.

La Selección Argentina Sub 20 forma parte del Grupo D, al igual que Cuba, Australia e Italia.