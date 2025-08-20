Xabi Alonso aclaró qué hará con Rodrygo Goes, el competidor de Franco Mastantuono en el Real Madrid

El técnico del ‘Merengue’ dejó sin minutos al brasileño y optó por el histórico debut de la joven promesa argentina, una decisión que despertó rumores sobre una posible salida del exjugador de Santos y Real Madrid Castilla.

Franco Mastantuono y Xabi Alonso, técnico del Real Madrid. Foto: EFE (Mariscal)

El primer partido del Real Madrid en la temporada 2025-26 estuvo marcado por el histórico debut de Franco Mastantuono, quien se convirtió en el tercer debutante extranjero más joven en la historia del ‘Merengue’.

El exfutbolista de River Plate ingresó a los 68 minutos e impresionó al técnico Xabi Alonso: “Ya le veía que podía aportar y creo que tuvo buenos minutos. Agitó, trajo buena energía. Esa mezcla fue buena con los que ya estaban“.

Debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid. Foto: EFE (Sergio Pérez)

Además de los elogios a Mastantuono, Alonso fue consultado sobre el brasileño Rodrygo Goes, un competidor directo con el argentino y que no ingresó en el segundo tiempo en la victoria 1 a 0 contra Osasuna: “No ocurre nada”.

“El Mundial (de Clubes) fue un contexto diferente que ya queda atrás. Cuento con él, es solo un partido, algo circunstancial”, aseguró el entrenador español de 44 años, poniendo un paño de tranquilidad a la pregunta.

El debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid ante Osasuna. Foto: EFE (Mariscal)

Desde su llegada, el brasileño apenas jugó 121 minutos de los 720 posibles y fue titular en solo un encuentro de los ocho disputados. Y frente a Osasuna, optó por Brahim Díaz como titular y el histórico debut de Mastantuono.

“En unos meses podré responder con más certeza, pero hoy fueron circunstancias del partido y decisiones mías“, sentenció Alonso. A pesar de ello, los rumores de una posible salida de Rodrygo continúa circulando en el Bernabéu.

Datos del debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid ante Osasuna