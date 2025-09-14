Conmoción en el boxeo: el campeón mundial Ricky Hatton fue encontrado muerto en su casa de Manchester

Este 2025 había anunciado su vuelta al cuadrilátero luego de trece años retirado. Su pelea de regreso iba a ser el 2 de diciembre en Dubai contra Eisa Al Dah.

Ricky Hatton, ex boxeador. Foto: Action Images via Reuters

El mundo del boxeo se encuentra conmovido tras la muerte de Ricky Hatton, excampeón mundial de 46 años, según confirmó la policía de Mánchester.

Fuentes policiales informaron que su cuerpo fue hallado este domingo en su casa de Mánchester y además informaron que no existen “circunstancias sospechosas” en torno al fallecimiento.

La carrera de Ricky Hatton

Durante su carrera, Ricky Hatton, también conocido como “The Hitman”, disputó 48 peleas, ganando 45 de ellas, 32 por ko, y con solo tres derrotas.

El deportista compitió entre 1997 y 2012, y ganó tres títulos mundiales en peso superligero y uno en peso wélter.

Además, este 2025 había anunciado su vuelta al cuadrilátero luego de trece años retirado. Su pelea de regreso iba a ser el 2 de diciembre en Dubai contra Eisa Al Dah.

Es uno de los boxeadores más homenajeados e importantes del Reino Unido y fue incluido en el salón de la fama del boxeo el año pasado.

En los últimos años, Hatton habló abiertamente de los problemas que sufrió a lo largo de los años con el consumo del alcohol, drogas y las depresiones que padeció, además de haber sido internado en un centro de rehabilitación en 2010.

El documental “Hatton”, distribuido en 2023 por la empresa “Sky”, cuenta sobre la vida del boxeador y fue nominado a un premio Bafta de la academia británica.