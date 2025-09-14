Fórmula 1: cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán
La Fórmula 1 tendrá un breve descanso este fin de semana antes volver a la acción en el Gran Premio de Azerbaiyán el próximo 19 de septiembre. De esta manera, Franco Colapinto descansará tras un complicado paso por Monza, donde termino en el puesto 17, sin poder sumar en lo que va de la temporada 2025.
Sin embargo, lo que viene lo motiva especialmente: la Fórmula 1 se traslada al Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú, una pista muy especial para el pilarense.
El trazado azerí es el mismo en el que Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 y sus primeros puntos en la categoría. En 2024, a bordo de un Williams, el bonaerense clasificó 9° y finalizó 8°, consiguiendo así sus primeras cuatro unidades en el campeonato y convirtiéndose en el octavo argentino de la historia en puntuar en la F1.
Para el piloto, Bakú trae recuerdos imborrables: allí se repuso de un golpe en los entrenamientos y capitalizó el choque entre Carlos Sainz y Sergio Pérez en las vueltas finales para terminar en el Top 10.
Este año, Franco Colapinto buscará repetir la hazaña, pero esta vez con Alpine. La acción del Gran Premio de Azerbaiyán se disputará entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre.
Fórmula 1: cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán
Viernes 19 de septiembre
- Práctica libre 1: 05:30
- Práctica libre 2: 09:30
Sábado 20 de septiembre
- Práctica libre 3: 05:30
- Clasificación: 09:00
Domingo 21 de septiembre
- Carrera: 08:00
El calendario completo de la Fórmula 1
- Gran Premio de Azerbaiyán (Bakú): 19 al 21 de septiembre
- Gran Premio de Singapur (Singapur): 3 al 5 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos (Austin): 17 al 19 de octubre
- Gran Premio de México (Ciudad de México): 24 al 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil (San Pablo): 7 al 9 de noviembre
- Gran Premio de Estados Unidos (Las Vegas): 20 al 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar (Lusail): 28 al 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi (Yas Marina): 5 al 7 de diciembre