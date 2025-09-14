Fórmula 1: cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

En 2024, en el circuito callejero de Bakú, el piloto clasificó 9° y finalizó 8°, consiguiendo así sus primeras cuatro unidades en el campeonato y convirtiéndose en el octavo argentino de la historia en puntuar en la F1.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

La Fórmula 1 tendrá un breve descanso este fin de semana antes volver a la acción en el Gran Premio de Azerbaiyán el próximo 19 de septiembre. De esta manera, Franco Colapinto descansará tras un complicado paso por Monza, donde termino en el puesto 17, sin poder sumar en lo que va de la temporada 2025.

Sin embargo, lo que viene lo motiva especialmente: la Fórmula 1 se traslada al Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú, una pista muy especial para el pilarense.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: @AlpineF1Team

El trazado azerí es el mismo en el que Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 y sus primeros puntos en la categoría. En 2024, a bordo de un Williams, el bonaerense clasificó 9° y finalizó 8°, consiguiendo así sus primeras cuatro unidades en el campeonato y convirtiéndose en el octavo argentino de la historia en puntuar en la F1.

Para el piloto, Bakú trae recuerdos imborrables: allí se repuso de un golpe en los entrenamientos y capitalizó el choque entre Carlos Sainz y Sergio Pérez en las vueltas finales para terminar en el Top 10.

Este año, Franco Colapinto buscará repetir la hazaña, pero esta vez con Alpine. La acción del Gran Premio de Azerbaiyán se disputará entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre.

Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Fórmula 1: cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

Práctica libre 1: 05:30

Práctica libre 2: 09:30

Sábado 20 de septiembre

Práctica libre 3: 05:30

Clasificación: 09:00

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 08:00

