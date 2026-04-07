Empieza el sueño de Boca en la Copa Libertadores 2026. Foto: X @BocaJrsOficial

Boca Juniors pone primera en la Copa Libertadores luego de dos años de ausencia. Este martes, el equipo argentino visitará a Universidad Católica en Santiago de Chile, en un estadio renovado y con antecedentes que alimentan la ilusión de ir por la séptima corona continental.

El cruce se jugará en el San Carlos de Apoquindo, ubicado en el barrio de Las Condes, un escenario que trae buenos recuerdos a las mentes de los fanáticos xeneizes.

El antecedente de 2000 que ilusiona a Boca

Los libros de historia muestran que cada vez que los de azul y oro iniciaron su camino copero contra Los Cruzados, la Copa terminó con un final feliz en el ámbito internacional.

Boca, en la Copa Libertadores del año 2000 Foto: NA

La referencia más fuerte se remonta al año 2000. Por aquel entonces, Carlos Bianchi se sentaba en el banco de suplentes y en Chile dio el primer paso que culminaría con la tercera coronación de gloria para los de La Boca.

Aquella noche en Chile quedó marcada por un partido intenso, con reacción futbolística y carácter. Tras empezar en desventaja, Boca lo dio vuelta con goles de Antonio Barijho y Jorge Bermúdez, y con una actuación dominante de Juan Román Riquelme, entonces en el inicio de su etapa como referente.

Ese partido fue el inicio de una temporada llena de fotos inmortalizadas en la memoria de los hinchas: la eliminación contra River en los cuartos de final y la consagración ante Palmeiras en el Morumbí.

Si bien los días de gloria conducidos por el Virrey quedaron muy lejos, la vuelta a Chile ilusiona a los hinchas argentinos que quieren repetir la hazaña de la mano de Leandro Paredes, posicionado como líder y referente del grupo; Tomás Aranda, como joven promesa del club; y Adam Bareiro, en su rol de goleador letal.

Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial

Por su parte, Universidad Católica, identificada por su histórica franja azul sobre fondo blanco, intentará hacer valer la localía en un duelo que inaugura el grupo.

Boca, de vuelta a las Copas

El debut también tiene un valor simbólico. Marca el regreso del club al máximo torneo continental luego del gol de John Kennedy el 4 de noviembre de 2023, que marcó la derrota del Xeneize en la final de la Copa Libertadores, puso fin a las ilusiones de la séptima y mandó al equipo de Riquelme a deambular por el desierto de las copas internacionales.

Con cerca de 2.000 hinchas acompañando desde las tribunas, Boca inicia un nuevo recorrido en la Libertadores. La historia sugiere que cuando el camino empieza ante la Católica, el final puede estar más cerca de una vuelta olímpica.